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'2019-2025 arası hesap hareketleri incelensin' demişti... Mahkemeden Uğur Akkuş'a ret

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Mahkeme Kararı
2019-2025 arası hesap hareketleri incelensin demişti... Mahkemeden Uğur Akkuşa ret
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 09:23

EBRU Şallı ile boşanma aşamasında olan iş insanı Uğur Akkuş, kayınvalidesi Şefiye Şallı’ya ev aldığı ve para gönderdiği iddiasıyla mal paylaşımı kapsamında delil tespiti talebinde bulundu.

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Akkuş, Şefiye Şallı’ya evlilikleri sırasında Bodrum Gündoğan’da ev aldığını ve yüklü miktarda para gönderdiğini öne sürerek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede, 21 Temmuz 2020’de şirket hesabından taşınmaz için 1 milyon lira gönderildiği, ayrıca Ebru Şallı’nın şahsi ve ticari hesaplarından annesine para transferleri yapıldığı iddia edildi.

Akkuş, Şallı’nın 26 Eylül 2019 ile 4 Şubat 2025 arasındaki banka hareketlerinin incelenmesini ve para transferlerinin tespit edilmesini istedi.

Mahkeme, talebin delil tespiti kapsamında değerlendirilemeyeceğine, dava açılarak yargılama yapılması gerektiğine hükmederek başvuruyu reddetti.

2019-2025 arası hesap hareketleri incelensin demişti... Mahkemeden Uğur Akkuşa ret

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Ebru Şallı, 6 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. 

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Mahkeme Kararı

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