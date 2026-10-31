'2019-2025 arası hesap hareketleri incelensin' demişti... Mahkemeden Uğur Akkuş'a ret

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Akkuş, Şefiye Şallı’ya evlilikleri sırasında Bodrum Gündoğan’da ev aldığını ve yüklü miktarda para gönderdiğini öne sürerek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede, 21 Temmuz 2020’de şirket hesabından taşınmaz için 1 milyon lira gönderildiği, ayrıca Ebru Şallı’nın şahsi ve ticari hesaplarından annesine para transferleri yapıldığı iddia edildi.

Akkuş, Şallı’nın 26 Eylül 2019 ile 4 Şubat 2025 arasındaki banka hareketlerinin incelenmesini ve para transferlerinin tespit edilmesini istedi.

Mahkeme, talebin delil tespiti kapsamında değerlendirilemeyeceğine, dava açılarak yargılama yapılması gerektiğine hükmederek başvuruyu reddetti.

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Ebru Şallı, 6 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.