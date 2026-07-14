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2018'de boşanmışlardı... Aşk yeniden mi?

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay
2018de boşanmışlardı... Aşk yeniden mi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:05

İbrahim Kutluay ve Demet Şener’in yıllar sonra sık sık bir araya gelmesi, barıştıkları şeklinde yorumlandı.

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5 yıllık sevgilisi Tolga Arman’dan kısa süre önce ayrılan Demet Şener, barışma iddiasıyla ilgili “2. Sayfa”ya konuştu:

 “Çok uzun yıllardır olması gereken şimdi oluyor. Çocuklarımızın huzuru, mutluluğu için bir aradayız. Her şeyi geride bıraktık. Böyle olması gerekiyordu.” 

İbrahim Kutluay da Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: 

“Ömer’in maçları vardı. Bugün de, yarın da çocuklarımız için beraber olacağız, bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız böyle çok mutlu.” 

2005’te evlenen Demet Şener’le İbrahim Kutluay, 2018’de boşanmıştı.     

2018de boşanmışlardı... Aşk yeniden mi

Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA U17 Dünya Kupası’nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay’ı tribünde kızları İrem’le birlikte destekledi.

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay

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