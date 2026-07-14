2018'de boşanmışlardı... Aşk yeniden mi?

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5 yıllık sevgilisi Tolga Arman’dan kısa süre önce ayrılan Demet Şener, barışma iddiasıyla ilgili “2. Sayfa”ya konuştu:



“Çok uzun yıllardır olması gereken şimdi oluyor. Çocuklarımızın huzuru, mutluluğu için bir aradayız. Her şeyi geride bıraktık. Böyle olması gerekiyordu.”



İbrahim Kutluay da Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:



“Ömer’in maçları vardı. Bugün de, yarın da çocuklarımız için beraber olacağız, bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız böyle çok mutlu.”



2005’te evlenen Demet Şener’le İbrahim Kutluay, 2018’de boşanmıştı.