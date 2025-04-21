2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor!

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"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk olan Filiz Erkal, üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 oda bir salon evini ve özel yaşam alanlarını paylaştı.

Oldukça büyük evin salonu modern döşenmiş tarzıyla dikkat çekiyor.

Karşılıklı konumlandırılmış siyah ve antrasit tonlarında iki koltuk, ortalarında aynalı bir sehpa bulunuyor.

Salonun diğer köşesinde yuvarlak cam bir yemek masası, siyah bir konsol ve minik bir berjer yer alıyor.

Evden görünen manzara ise adeta büyüleyici. Büyükçekmece gölüne tepeden hakim geniş bir görüş açısına sahip ev oldukça ferah...

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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun odası da evin genel havasına uygun şekilde sade ama şık detaylarla döşenmiş.

Koyu renkli cam kapalı gardırop, beyaz yatak ve çalışma masası odayı tamamlıyor.

Filiz Erkal'ın giyinme odası ise gösterişli tasarımıyla öne çıkıyor. Kıyafet, ayakkabı ve çantalar için ayrı bölümler mevcut.

Evin mutfağı ise hem ferah yapısıyla hem de detaylardaki estetik uyumla dikkat çekiyor. Duvardaki objeler, perdeler ve masa örtüsündeki şıklık göze çarpıyor.

EŞİ İÇİN HATIRA KÖŞESİ YAPTI

Filiz Erkal programın belli bir bölümünde vefat eden eşi İbrahim Erkal'ın ardından yaşadıklarını da anlattı. Eşi için salonda ayrı bil alan tasarlayan Erkal, 'Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor... Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş. Beş yıldır Büyükçekmece tarafındayım. Daha önce Maltepe'de yaşıyordum. Ailem burada yaşadığı için buraya taşındım' ifadelerini kullandı.

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