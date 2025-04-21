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2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor!

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#İbrahim Erkal#Filiz Erkal#EVRİM AKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 12:32

2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Eşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Filiz Erkal zor zamanları ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle geride bıraktı. Erkal, ilk kez Kanal D izleyicileri için evinin kapılarını açtı.

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"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk olan Filiz Erkal, üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 oda bir salon evini ve özel yaşam alanlarını paylaştı.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

Oldukça büyük evin salonu modern döşenmiş tarzıyla dikkat çekiyor.

Karşılıklı konumlandırılmış siyah ve antrasit tonlarında iki koltuk, ortalarında aynalı bir sehpa bulunuyor.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

Salonun diğer köşesinde yuvarlak cam bir yemek masası, siyah bir konsol ve minik bir berjer yer alıyor.

Evden görünen manzara ise adeta büyüleyici. Büyükçekmece gölüne tepeden hakim geniş bir görüş açısına sahip ev oldukça ferah...

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2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun odası da evin genel havasına uygun şekilde sade ama şık detaylarla döşenmiş.

Koyu renkli cam kapalı gardırop, beyaz yatak ve çalışma masası odayı tamamlıyor.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

Filiz Erkal'ın giyinme odası ise gösterişli tasarımıyla öne çıkıyor. Kıyafet, ayakkabı ve çantalar için ayrı bölümler mevcut.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

Evin mutfağı ise hem ferah yapısıyla hem de detaylardaki estetik uyumla dikkat çekiyor. Duvardaki objeler, perdeler ve masa örtüsündeki şıklık göze çarpıyor.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

EŞİ İÇİN HATIRA KÖŞESİ YAPTI

Filiz Erkal programın belli bir bölümünde vefat eden eşi İbrahim Erkal'ın ardından yaşadıklarını da anlattı. Eşi için salonda ayrı bil alan tasarlayan Erkal, 'Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor... Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş. Beş yıldır Büyükçekmece tarafındayım. Daha önce Maltepe'de yaşıyordum. Ailem burada yaşadığı için buraya taşındım' ifadelerini kullandı.

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2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor

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#İbrahim Erkal#Filiz Erkal#EVRİM AKIN

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