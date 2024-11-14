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2015 yılında boşanmışlardı! Emre Altuğ: Çağla'ya nafaka ödemiyorum çünkü...

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#Emre Altuğ#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ
2015 yılında boşanmışlardı Emre Altuğ: Çağlaya nafaka ödemiyorum çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 12:21

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında boşandığı iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel’e nafaka ödeyip ödemediğine dair konuştu.

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Emre Altuğ, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu oldu.

Altuğ ile Şıkel, 7 yıl süren evliliğin ardından 2015 yılında anlaşmalı boşandı.

2015 yılında boşanmışlardı Emre Altuğ: Çağlaya nafaka ödemiyorum çünkü...

ÇOCUKLARIMIZ ÖN PLANDA OLDU 

Seneler sonra biten evliliği hakkında konuşan Altuğ, “Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki 'onu beceremediysek, bunu becerelim.' Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu” açıklamasını yaptı.

2015 yılında boşanmışlardı Emre Altuğ: Çağlaya nafaka ödemiyorum çünkü...

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“NAFAKA ÖDEMİYORUM…”

Son olarak bir mekanda sahne alan Emre Altuğ’a özel hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Şıkel ile 7 yıllık evliliğini bitiren Altuğ nafaka konusunda açıklama yaptı; “Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz”

2015 yılında boşanmışlardı Emre Altuğ: Çağlaya nafaka ödemiyorum çünkü...

“BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ”

Altuğ açıklamasının devamında, "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" sözleriyle Şıkel ile bu konuda asla anlaşmazlık yaşamadıklarını dile getirdi.

Altuğ, nafakadan dert yanan erkeklerin neden dert yandığını anlamadığını nafakayı çocukları için verdiklerini söylerken asıl problemin döviz bazlı nafaka anlaşmalarında olduğunu belirtti!

 

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#Emre Altuğ#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ

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