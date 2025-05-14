2002- 2025... Yıllar onları teğet geçti!

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Podyumlarda bir döneme damga vuran Güzide Duran ve Çağla Şıkel, Hakan Yıldırım’ın defilesini izleyenler arasındaydı. İki eski dost sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çağla Şıkel, muhabirlerin “Şıklık sizi yoruyor mu” sorusuna “İşimin bir parçası şıklık, hiç yorulmuyorum. İyi görünmeyi seviyorum” yanıtını verdi.

20 yılı aşkın süredir podyumlarda yer alan Çağla Şıkel ve Güzide Duran'ın geçen yıllara rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.

İkiliyi görenler 'Yıllar sizi teğet geçmiş', 'Eski mankenlerde ne var, hepsi çok iyi duruyor', 'İnsan hiç mi değişmez' şeklinde yorumlarda bulundular.

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Çağla Şıkel ve Güzide Duran bir dönemin en popüler iki mankeniydi.

46 yaşındaki Çağla Şıkel sunuculuğun yanı sıra özel günlerde podyuma çıkıyor. Şıkel, spor ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyor.

Eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Güzide Duran da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti.

37 YIL SONRA

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Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

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EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE...

Nusret Gökçe, 53 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.