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2000'li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor!

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#Murat Başaran#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Evrim Akın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 11:57

2000’li yıllara damgasını vuran “Nankör” şarkısıyla hafızalara kazınan Murat Başaran, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu. Gösterişten uzak ve samimi yaşam alanıyla dikkat çeken ünlü sanatçının evi izleyicilerden tam not aldı.

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İlk kez özel hayatını ekranlara taşıyan Murat Başaran, eşi Ayten Hanım ile birlikte yaşadığı sıcak yuvasını gezdirdi. Üç oda bir salondan oluşan evin her köşesi zarafet ve sadelikle döşenmiş durumda.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Salona girildiğinde, şık gri köşe koltuk ve pastel tonlardaki berjerlerin uyumu göze çarpıyor. Televizyon ünitesi ise beyaz rengiyle hem modern hem de huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Ünitenin bir yanında kitaplık, diğer yanında ise sanatçının başarılarını simgeleyen ödüller yer alıyor.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

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Bitkilerle süslenmiş salonun tam ortasında yer alan cam sehpa evin estetik detayları arasında. Başaran çiftinin doğaya olan sevgisi çiçek seçimlerinden de hissediliyor.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Yatak odasında da beyaz rengin hâkimiyeti dikkat çekiyor. Boydan boya gardırop ve özel ayakkabı bölmesi özenle tasarlanmış. Dekoratif objelerle süslenmiş yatak başlığı ise odaya ayrı bir hava katıyor.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Evin belki de en ilgi çekici köşesi takı ve saat koleksiyonu. Evrim Akın’ın hayran kaldığı koleksiyonda değerli saatlerin yanı sıra, kayınvalideden gelen hediyeler ve kayınpeder yadigârı tespih yer alıyor. Kliplerde kullanılan bileklikler ve değerli taşlarla süslenmiş Zülfikar kolyesi de dikkat çeken parçalar arasında.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Ayten Hanım’a ait parfümlerle dolu parfüm köşesi ise lüksü ve zarafeti bir arada sunuyor. Murat Başaran ise parfüm seçiminde oldukça titiz olduğunu belirterek sahneye çıkarken iki farklı koku kullandığını ve hangisi kalıcıysa onu tercih ettiğini dile getiriyor.

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2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Murat Başaran’ın kıyafet dolabı da oldukça zengin. Sahne kıyafetlerinden soğuk hava giysilerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Özellikle kadife kumaştan yapılmış şık bir takım, sanatçının favorileri arasında.

2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

Yemek konusunda da iddialı olan Murat Başaran’ın menüsünde, babasının da favorisi olan kaymaklı taç pirzola başrolde. Ayten Hanım’ın Türkiye sorumlusu olduğu somon firması sayesinde sofrada kuşkonmazlı ve hollandez soslu somon da yer alıyor. Başaran, bu sosu esprili bir dille “mayonez ve tereyağlı hava atma sosu” olarak tanımlıyor.

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2000li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor

 

 

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#Murat Başaran#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Evrim Akın

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