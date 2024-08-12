20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

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20 yıl önce tanışan, oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen ve aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ aşk yaşamaya başladı.

Esen, sürpriz ilişki için “Biz aslında çok eski arkadaşız. O kadar çok ortak arkadaşımız ve anımız var ki, sanki doğduğumuzdan beri birlikte gibiyiz” dedi. Geçtiğimiz günlerde birlikte Bozcaada’ya giden sevgililer, şimdilerde de Bodrum’da tatil yapıyor.

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Mehmet Esen şu sıralar yeni ilişkisinin yanı sıra festival heyecanı da yaşıyor. Esen’in senaryo yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği “Yapayalnız” filmi, bu yıl 31’incisi düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festi-vali’nde ödül için yarışacak.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Yıl 2003... Her şey yeni başlamıştı...

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Funda Arar 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikah masasına oturmuştu. Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çift takipçilerini geçmişe götürdü.

Arar eşiyle, yıllar önce çekilen bu kareleri, '20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş' notuyla yayınladı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Sürpriz ikili... Aşkını böyle ilan etti!

Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Ünlü topçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Çift kısa bir süre sonra da ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

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Aşk tam gaz!



Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu. İkili kısa bir süre sonra da oğullarına kavuştu.

Eşi de oyuncu



Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Aşkını dizi setinde buldu



Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Rol arkadaşıyla evlendi



Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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Gönlünü meslektaşına kaptırdı



Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Mutlu aile



İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.