2 yıllık evlilik bitti! Boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Çalıkoğlu’nun Çınar’a tazminat ödemesine hükmetti.

Ayşegül Çınar, evi terk ettiği için kendisini silahla tehdit ettiğini öne sürdüğü Furkan Çalıkoğlu’ndan şikâyetçi de olmuştu.

Davaya göre Furkan Çalıkoğlu, evlendikleri günden itibaren eşi Ayşegül Çınar’ın sosyal ve duygusal hiçbir ihtiyacını karşılamadı. Ayşegül Çınar’ın avukatı Hazal Çamdalı dava dilekçesinde “Sürekli hakaret ve tehditlere maruz kalan ve psikolojik şiddet gören müvekkil boşanmada kararlıdır. Müvekkil için aylık 15 bin lira nafaka ile 800 bin lira manevi tazminatın Furkan Çalıkoğlu’ndan tahsilini talep ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Ayşegül Çınar boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti.