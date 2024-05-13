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2 yıllık evlilik bitti! Boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

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#Ayşegül Çınar#Furkan Çalıkoğlu#Boşanma
2 yıllık evlilik bitti Boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:28

Oyuncu Ayşegül Çınar, kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırdığını ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü 2 yıllık eşi Furkan Çalıkoğlu’ndan boşandı.Çınar kısa süre sonra da yeni aşkıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Çalıkoğlu’nun Çınar’a tazminat ödemesine hükmetti.

Ayşegül Çınar, evi terk ettiği için kendisini silahla tehdit ettiğini öne sürdüğü Furkan Çalıkoğlu’ndan şikâyetçi de olmuştu.

Davaya göre Furkan Çalıkoğlu, evlendikleri günden itibaren eşi Ayşegül Çınar’ın sosyal ve duygusal hiçbir ihtiyacını karşılamadı. Ayşegül Çınar’ın avukatı Hazal Çamdalı dava dilekçesinde “Sürekli hakaret ve tehditlere maruz kalan ve psikolojik şiddet gören müvekkil boşanmada kararlıdır. Müvekkil için aylık 15 bin lira nafaka ile 800 bin lira manevi tazminatın Furkan Çalıkoğlu’ndan tahsilini talep ediyoruz” dedi.

2 yıllık evlilik bitti Boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

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Ayşegül Çınar boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti.

 

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#Ayşegül Çınar#Furkan Çalıkoğlu#Boşanma

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