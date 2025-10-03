×
2 yıllık evlilik bitiyor... Anlaşmalı olarak boşanıyorlar

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:35

MELEK Mosso, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç’a evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘anlaşmalı boşanma’ davası açtı.

Eşiyle evlilik birliğinin başından itibaren fikri ve ruhi anlaşmazlık yaşadıklarını dilekçesinde belirten şarkıcı, ortak yaşamın çekilmez hale geldiğini ileri sürdü. Sağdıç ile fiilen ayrı yaşadıklarını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde anlatan Mosso, fiilen biten bu evliliğin hukuken de sonuçlandırılmasını istedi.

Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülecek

Kriz geçen yıl başladı

Geçen yıl Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkmaları ve birbirleriyle olan fotoğraflarını kaldırmaları, evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarını gündeme getirmişti.

Mosso, “Karı koca arasında olabilecek şeyler. Hiçbir sorun yok aramızda” şeklinde konuşmuştu. Serkan Sağdıç ile barıştıktan sonra evliliklerine bir şans daha veren Melek Mosso’nun bu mutluluğu uzun sürmedi. 

