2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

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Şarkıcı Murat Göğebakan tarafından yazılan ‘Ay Yüzlüm’ isimli şarkıyı internette yeniden seslendirdikten sonra üne kavuşan Azerbaycanlı şarkıcı Nahide Babaşlı, 2 yıl önce Serkan Küçükceylan’la evlendi.

Çiftin bu evliliğinden çocuğu olmadı. İddiaya göre çift arasında fikri ve ruhi uyuşmazlık başlayınca Serkan Küçükceylan, Aile Mahkemesi’ne başvurarak şarkıcı eşi Nahide Babaşlı’ya boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Nahide Babaşlı ile Serkan Küçükceylan katıldı. Mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız’ sorusu üzerine söz alan çift, ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi.

10 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, Nahide Babaşlı ile Serkan Ceylan’ın boşanmalarına karar verdi. Protokole göre çift birbirinden herhangi tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.