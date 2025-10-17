Haberin Devamı

Oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, 2022 yılında oğulları Can'ı kucaklarına aldı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Emre Karayel ile Gizem Demirci, bugün ikinci kez anne-baba oldu.

Karayel güzel haberi Instagram sayfasından duyurdu: 2. paşam geldi!

Çift, oğullarına "İlke Cihan" adını verdi.

ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK



Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...'

Güneş'in 40'ı çıktı

2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturan Meriç Aral, ilk bebeğini eylül ayında dünyaya getirdi. Aral, minik bebeği ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "9 ay+40 gün+41 kere maşallah" notunu düştü.

Acının en dibini yaşadım, 20 saat sancı çektim'

2018 Survivor All Star’ın Kıbrıs finalinde, yarışmanın en romantik anlarından biri yaşanmıştı. Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İdris Aybirdi’den canlı yayında evlenme teklifi almıştı. Bu sürpriz teklif sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Çift, 2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin uyumlu birlikteliği, hayranları tarafından da sık sık takdirle karşılandı.

Minik Pamir dünyaya geldi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Doğum sancılarının başlamasıyla hastaneye kaldırılan Işık, uzun süren bir doğumun ardından ilk bebeğini kucağına aldı.

Zorlu geçen sürecin ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Işık ve Aybirdi çifti, oğullarına “Pamir” adını verdi. Güzel anne, sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımıyla doğum sürecini anlattı:

“Acının en dibini yaşadım. Tam 20 saat sancı çektim. Neler yaşadığımı tam anlatmam mümkün değil.”

Ünlü oyuncu baba oldu! “Hoş geldin Diyar bebek”

Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor! Ünlü dansçı Yasemin Sancaklı ile mutlu bir evlilik sürdüren Aksoy, 7 Haziran’da oğluna kavuştu.

Dizi dünyasının sevilen yüzlerinden Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran 44 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı.

Aksoy ve 2023 yılında nikah masasına oturduğu eşi Yasemin Sancaklı’nın bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çift, minik oğullarına “Diyar” adını verdi.

Rüzgar Aksoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır.”

Ünlü çifte sosyal medyadan tebrik mesajlarına teşekkür ederek karşılık verdi.

Ailece ilk poz

Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya'da nikah masasına oturmuştu.

Çiftin ilk bebekleri Fikret Hakan 31 Mart'ta dünyaya geldi.

Pınar Deniz, eşi ve oğluyla yer aldığı aile fotoğrafını doğumdan 29 gün sonra paylaştı.

Deniz, fotoğrafın altına "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu düştü.

KIZIM 4 KİLO DOĞDU!

Teknik direktör Volkan Demirel ile 2010 yılında dünyaevine giren Zeynep Demirel, kısa bir süre önce üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

Mutlu aile kızlarına Yasmin adını verdi. Üçüncü kez doğum yapan Demirel, hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı ve kızı Yasmin'in beklenenden 10 gün erken geldiğini söyledi.

9 aylık süreci videoda birleştiren Demirel duygularını şu sözlerle dile getirdi;

Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…

Yasmin Hanım, beni sürekli 'hala doğurmadın mı' diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.

'ANAM AĞLADI' DEĞİMİ GERÇEK OLDU!

“Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım” diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübahlasız 'anam ağladı' deyimi gerçek olmuştur) yine 'çok büyük konuştun' dedirtti.

Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet, doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…

İLK DEFA BU DUYGUYU YAŞIYOR GİBİYİM

Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin.

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Çİftin ilk bebekleri Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.

Minik bebeklerini kameralardan uzak tutan ikili Kemal'in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi.

Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notu ile paylaştı.

RUMİ GELDİ

6 yıl önce prodüktör Erol Sebebci’yle evlenen Atiye, 2019’da ilk kızı Ferah Feza’yı, 2023’te de ikinci çocuğu Neva’yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızı Rumi’yi kucağına alan ünlü popçu, ailenin yeni üyesiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medyada yayınlayarak mutluluğunu dile getirdi.

'BU OLAĞANÜSTÜ ANIN ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇTİ'

Oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında Berfu Yıldız ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Kuzey 5 yaşına bastı. Eser Yenenler oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

"Tüm bu olağanüstü anların üstünden 5 yıl geçmesine inanamıyorum. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki doğdun Kuzey’im"

DOĞUM SONRASI İLK FOTOĞRAF

Oyuncu Dilan Telkök, 2019 yılınca meslektaşı Berkay Hardal ile nikah masasına oturmuştu... Çift ilk bebeklerine 24 Eylül'de kavuştu.

Dilan Telkök, hastane odasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Evimizin neşesi hoşgeldin Noyan Hardal... 24/09/2024"

47 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLMUŞTU... İŞTE ÖMER BEBEK!

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturan İpek Açar, geçen sene 14 Aralık’ta ikinci kez anne olmuştu.

Ünlü isim, oğlu Ömer Alp’in yüzünü sosyal medyada ilk kez paylaştı. Oğlu doğduktan sonra Bodrum’a yerleşen İpek Açar önceki gün eşi ve Ömer Alp’le aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi.

İpek Açar’ın dua ve kalp emojisi eşliğinde paylaştığı karede minik Ömer, babası Alper Kömürcü’ye benzetildi. İpek Açar’ın Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı var.

'KAPI KAPANIRKEN SARILDIK BİRBİRİMİZE'

2019 yılında Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne oldu. Boz, doğum fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı; altına duygusal bir de mesaj yazdı:

"İşte doğuma giderken böyleydik... Tabi sezaryen olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki; ilk doğum deneyimime göre. Kutlama enerjisiyle girdim doğumhaneye, Vina ilk anlardan itibaren hastanede bizimleydi. Önceden sormuştum ona 'kardeşini nerede beklemek istersin' diye, 'hastanede sizinle' demişti. En son kapı kapanırken kalp yolladık birbirimize, sarıldık.

Ve işte yine ben odada tek başımaydım, Caner gelene kadar. Bu sefer bambaşka duygularla, bambaşka bir Müge olarak anneliğimi bekledim. Kalbimin pıt pıt atışını hiç unutamam. Rika’mı ilk gördüğüm anı, sesini, Caner’in elimi sımsıkı tutuşunu... Şükürler olsun bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Bu güzel fotoğraflar da o günden bize en değerli anılar olarak kaldı... Hoş geldin ailemize Rika’m"

'SABAH GÜNEŞLE BERABER DOĞDUN... HOŞ GELDİN OĞLUM..."

2018 yılında Emily Mahringer ile nikah masasına oturan oyuncu Gürgen Öz, ikinci kez baba oldu. Öz, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Hoş geldin oğlum… Hoş geldin Maxim Deniz Öz… Sabah güneşle beraber doğdun… Etrafa ışık saç, aydınlık ol"

AİLENİN YENİ ÜYESİ

Eski futbolcu İlhan Mansız ve Azerbaycanlı eşi Lela Leyla, 23 Şubat’ta dünyaya gelen oğulları Imre Leon ile özel bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Mansız, o kareleri “Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız” notuyla paylaştı. İlhan Mansız’ın eski eşinden de bir kızı var.

KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Murat Yıldırım-İman Elbani çifti, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Miray’ın yüzünü sosyal medyada göstermiyordu.

Miray’ın ilk görüntüsünü İman Elbani’nin babası paylaştı. Murat Yıldırım, paylaşım yaptığı için sonradan üzülen kayınpederini rahatlatmak için kızına meyve yedirdiği anları Instagram sayfasında yayınladı.

“Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle.”

DOĞUM SONRASI..

2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan oyuncu Songül Öden 27 Ocak'ta anne oldu.

Kızına Sone Larin adını veren oyuncu, doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

"Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi... Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzem mesajlarınıza / aramalarına dönemiyorum bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanşarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun"

16 YIL ÖNCE BUGÜN

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Sema Şimşek'in Rüzgar Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar 16 yaşına bastı. Şimşek, Rüzgar'ın yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı:

"İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri! Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun"

KIZIM VENÜS, OĞLUM MARSEL

2004'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında beşinci seçilen Seçil Uyar, 2014 yılında Levent Kılıç ile nikah masasına oturmuştu.

Çift aralık ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Sevil Uyar, kızı Venüs ve oğlu Marsel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İDO'NUN İKİZLERİ

2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri doğdu.

Çift ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

İkizlerle ilk fotoğraf İdo Tatlıses'ten geldi. Talıses, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.

'AİLEMİZİN YENİ ÇEKİK GÖZLÜ ÜYESİ'

Oyuncu Metin Pıhlıs ve eşi Gamze Pıhlıs bebekleri Parla'ya kavuştu.

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs, 2019 yılında sevgilisi Gamze Ergun ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir hayat süren çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmaya heyecanı yaşayan çift kızları Parla'ya kavuştu.

Genç oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla"

BORA AKKAŞ BABA OLDU

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Zekai' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bora Akkaş ile Oben Alkan kızlarına kavuştu.

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık 2 yıl aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde dünyaevine girmişti.

Çift kısa süre sonra da bebekleri olacağını müjdelemişti. Bora Akkaş ile Oben Alkan çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

CİVAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İkili, oğullarına 'Civan' adını verdi.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya doğuma iki ay kala nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Eryiğit oğlunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düşerek, oğlunun ismini de duyurmuş oldu.

ZORLU GEÇEN SEKİZ 8 SAATİN ARDINDAN ONU İLK GÖRÜŞÜM

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında Can'ı ise Aralık 2022'de kucağına almıştı.

Zorlu geçen sekiz saatin ardından oğlu Can'a kavuşan ünlü oyuncu o gün yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabından doğum yaptığı güne ait fotoğraflar paylaşan Kara altına şu mesajı yazdı:

EN GÜZEL AN EN SON FOTOĞRAFTA!

Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım.

Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız.

Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi.

Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir Aralık günü.

Normal doğum yapabilmem için ilk günden son ana kadar beni destekleyen ve yanımda olan canım doktorum ve doğum koçuma ne kadar teşekkür etsem az. Ve uzaklardan gelip, o günün heyecanını benim kadar çok yaşayan canım kardeşim. Eşim... Hayatımızın en unutulmaz gününde canım Ceren Selçuk'un gözünden bazı anları sizinle de paylaşmak istedim. En güzel an; en son fotoğrafta tabii... Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler.

BİZ BUGÜN ÜÇ OLDUK!

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında hayatlarını birleştirmişti. İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan çift kızlarına kavuştu.





Güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyuran Türkmen çifti yaptıkları ortak açıklamada, 'Biz bugün 3 olduk… Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz. Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti...

İKİNCİ BEBEK MUTLULUĞU

2019 yılında Mesut Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe ikinci kez anne oldu. Gülşe, bir kız bebek dünyaya getirdi. Mesut Özil, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Özil, fotoğrafın altına "Allah’a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.





Mesut Özil ile Amina Gülşe'nin ilk çocukları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti...

DÖRT KİŞİLİK AİLEDEN İLK POZ

Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Ünlü çiftin 'Emir' ismini verdiği ikinci çocukları 16 Eylül'de dünyaya geldi.

Merve Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Özbey, fotoğrafın altına "Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler…iyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!" notunu düştü.

MUTLU AİLE

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Bakan, 2021'de ikinci kez anne oldu.

Seda Bakan, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu, ailesini reality show yıldızları Kardashian Ailesi’ne benzetti: “Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

KALP ATIŞI SINIRDAYDI

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

Hande Soral'ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.





'İNANCI İNANILMAZDI'

"Hiçbir şey kolay olmuyor

Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat...

Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi...

Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı."

'BEN NE DERSEM O!'

"Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.

Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!"

'SABIR'



"Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.

Ama nasıl bir sabır!"

'BAŞARDIK HANDE!'

"An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık...

Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'a kavuştu.

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

TANIŞTIRAYIM NOVA!



2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne oldu.

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı.

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Çift, oğullarına Selim adını verdi. Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.