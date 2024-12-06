2 liralık boşanma davası! Adnan Aksoy, Güzide Duran arasında neler oluyor?

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İHANET İDDİASININ ARDINDAN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, işadamı ve mimar Adnan Aksoy’la 2008’de evlenmişti. Çiftin bu evlilikten bugün 15 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. Evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Güzide Duran’ın adı son günlerde Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’la aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından Adnan Aksoy, Duran’dan boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı Serap Temur İşcan aracılığıyla dava açan Aksoy, mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

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SON YILLARDA GİZEMLİ DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR



Aksoy’un daha önce de boşanmak için mahkemeye başvurduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil ile eşi yeniden barışmış ve boşanma davalarından feragat etmişti. Ancak çift arasındaki sorun bitmek bilmemiş, giderek artmıştır. Güzide Duran, son yıllarda gizemli davranışlarda bulunmuştur. Müvekkil, eşine olan güvenini sorgular hale gelmiştir. Son 1 yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Eşine karşı güveni kırılan, onuru ve haysiyeti zedelenen müvekkil, kızının velayetini talep etmektedir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ağır kusurlu olan Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminat ödemesine hükmedilmesini istiyoruz.”

Yeri değil

Güzide Duran önceki akşam Pixi İstanbul’da düzenlenen lansmana katıldı. Duran, Okan Buruk’la aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili soruları “Güzel bir geceye geldik, bunu konuşmanın yeri değil. Zaten gereken açıklamaları yaptık” diye yanıtladı. Ünlü manken daha önce iddiayı yalanlamış, bu dedikoduları boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy’un çıkarmış olabileceğini söylemişti.