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2. günde Japon oldu

Güncelleme Tarihi:

#Merve Dizdar#Cihan Ayger#Tokyo
2. günde Japon oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 10:45

9 Haziran’da evlenen Merve Dizdar ve Cihan Ayger, balayı için Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti.

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 Ayger, sıcak havada şemsiyeyle dolaşan Dizdar’ın videosunu “İkinci günde Japon oldu. Dönünce de artık şemsiyeliyim diyor” notuyla paylaştı. Dizdar da eşine “Uyum sağlarım hemen” diye yanıt verdi.

2. günde Japon oldu

Sadece gülüyorum

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu önceki akşam Yeniköy’deki bir düğüne katıldı. Doğulu’ya çıkışta Onur Akay’ın darp iddiası soruldu. Gülmeye başlayan oyuncu, “Sadece gülüyorum dostlar” demekle yetindi.

2. günde Japon oldu

Doğulu’nun Serra Arıtürk’le dini nikâhla evlendiği şeklinde bir haber yapan Onur Akay saldırıya uğramış, kendisini döven kişilerin “Kadir Doğulu için” dediğini öne sürmüştü. (Sayit DURMAZ)

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Geç geldi erken çıktı

Özcan Deniz önceki gece Çeşme-Alaçatı’daki bir mekânda dinleyicileriyle buluştu. Ünlü şarkıcının sahnede şarkılarını söylediği sırada, eşi Samar Dadgar mekâna doğru yürürken objektife yansıdı.

2. günde Japon oldu

Genç kadın, geç geldiği konserden erken ayrıldı, içeriden tek başına çıkıp yürüyerek uzaklaştı. Özcan Deniz ise sahne sonrası mekândan korumalarla çıktı. (Deniz BOY)

Doğum gününe gidiyorum

Nesrin Cavadzade önceki akşam Bebek’teki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Hızlıca aracına doğru yürüyen oyuncu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

2. günde Japon oldu

Viyana’da kültür sanat turu

Özgü Kaya, başrolünü üstlendiği, Kanal D’de yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinin sona ermesinin ardından soluğu Viyana’da aldı. Konservatuvarda opera bölümünde okuyan ünlü oyuncu, şehirdeki kültür turuna Viyana Devlet Operası’nı da dahil etti. Özgü Kaya, tatil dönüşü yeni proje tekliflerini değerlendirmeye başlayacağını söyledi.

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2. günde Japon oldu

 

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#Merve Dizdar#Cihan Ayger#Tokyo

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