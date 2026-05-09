2.5 milyon lira tazminat ödeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Ender Saraç#Benan Saraç#Boşanma Davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:49

BESLENME uzmanı Ender Saraç ile 13 yıllık eşi Benan Saraç’ın boşanma davasında karar çıktı.

Ender Saraç, 3 yıl önce eşine ağır hakaret, tehdit, iftira, psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi’ne ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ boşanma davası açtı.

Karşı boşanma davası açan Benan Saraç da eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü. Boşanma davasının karar duruşmasına çift avukatlarıyla katıldı.

Mahkeme, Ender Saraç ile Benan Saraç’ın karşılıklı olarak açtıkları davayı kabul ederek ‘çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çiftin iki çocuğunun velayetini anneye veren mahkeme, Ender Saraç’ın çocuklarına aylık 100 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Ender Saraç’ı maddi ve manevi toplam 2.5 milyon lira tazminat ödemeye hükmetti.

