2,5 aylık evlilikte sona gelindi... Boşanıyorlar!

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İhanet iddiasını yalanlayan Manas avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada boşanacaklarını doğruladı:

“‘İhanet etti, dolandırdı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyordur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyuta ulaşmasından ötürü hukuki süreç başlatılmıştır.”

BU AŞKLAR KISA SÜRDÜ

Magazin dünyası o kadar çok aşka ev sahipliği yaptı ki, bazıları nikah masasına taşınmayı başardı bazıları ise tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. İşte göz açıp kapatıncaya kadar biten aşklar...

5 AYDA BİTTİ

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.

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Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturan çiftin mutluluğu 5 ay sürdü. Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşandı.

DENEDİK OLMADI

Şarkıcı Buray, Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Çitin ilişkisi kısa sürdü. Buray, ayrılığın ardından “Denedik, olmadı. Allah herkesin kalbine göre versin” dedi.

AYRILDIĞIMIZ DOĞRU

Oyuncu Hande Erçel, 2017 yılında Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamıştı. Çiftin ilişkisi 6 sürdü.

Erçel, ayrılığın ardından “Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyorum. Her zaman dediğim gibi mesleğimi sevgiyle yapmaya devam ediyorum. Artık bu konuyla gündemi meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapıyorum; ayrılık kararı aldığımız doğrudur.” açıklamasını yaptı.

3 AY SÜRDÜ

Temmuz 2016'da 10 yıllık eşi Dolunay Soysert’ten sürpriz bir kararla boşanan ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, aynı yıl kasım ayında yeni bir aşka yelken açtı.

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Sinan Tuzcu, Tema yararına düzenlenen yardım gecesinde beraber düet yaptığı oyuncu Selen Öztürk’le yeni bir ilişkiye başladı. Sinan Tuzcu ile Selen Öztürk’ün mutluluğu yaklaşık 3 ay sürdü. Eskisi gibi arkadaş kalmaya karar veren çift, yollarını ayırdı.

AYNI GÜN BOŞANMAYA KARAR VERDİM

Hande Ataizi, 1,5 yıl aşk yaşaıdğı Fethi Pekin ile 2004 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin evliliği 48 saat sürdü. Ataizi, evliliğin bitme nedenini yıllar sonra açıkladı:

"Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı”

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ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Özge Ulusoy ve Ferruh Taşdemir 2010 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin evliliği 1 gün sürsü. Ayrılık kararı alan ve anlaşmalı olarak boşanan ikilinin duruşması 10 dakikada karara bağlandı.