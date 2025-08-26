19 yıl sonra cemiyet dünyasını sarsan itiraf: 4 saat şiddet gördüm

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 08:25

Magazin dünyasındaki ‘me too’ hareketi devam ediyor. Son olarak cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Lara Kamhi 19 yıl önce yaşadığı şiddeti açıkladı: “Kapıları kapadı, panjurları indirip 4 saat şiddet uyguladı. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı.”

CEMİYET hayatının ünlü isimlerinden Cefi-Yasemin Kamhi’nin kızı Lara Kamhi, şiddete uğradığını söyledi. 19 yıl önce sevgilisi Volkan Büyükhanlı’dan şiddet gördüğü iddiasıyla magazin gündemine gelen Lara Kamhi, sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Evet belki de tam zamanı. Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın. Yaşım 19, senelerce ablamdan ayrı kalmışım ve nihayet Türkiye’ye gelmiş fakat yaş farkımız çok, benimle vakit geçirmiyor. Şimdi evli olduğu kişi, o zaman sevgilisi. Sevgilisinin de yakın arkadaşı benden hoşlanıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum.”

BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Kamhi sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeminler ediyor bir daha elimi sürmeyeceğim diye, ikinci bir şans veriyorum. Derken ben bir yandan müzik yapıyor, stüdyolara gidip geliyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi ‘seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi’ diye mesaj atıyor. Bu mesaji önce o görüyor, telefonu önce kafama atıyor annemi arattırıp ‘eve geldim’ dedirttiriyor ve telefonumu kırıp kapıları kapayıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene.”

AİLEM OLAY BÜYÜMESİN DİYE ŞİKÂYET ETTİRMEDİ

Lara Kamhi ailesi nedeniyle şikâyetçi olmadığını dile getirdi: “Dönemin basını yaşıma yaşadıklarıma bakmadan berbat haberler yapıyor, olayı saçma bir seviyeye taşıyıp beni taşlatıyor. Ailem daha da büyümesin diye şikayet ettirmiyor. Konu bir daha açılmıyor. Bugün bu cezasızlık sonucu bu kişi uluorta göz önünde alkış alan ‘örnek insan’ olarak çevresinde kabul görüyor ama en fenası ne biliyor musunuz? Bu olanları herkes biliyor. Sonrası daha da beter ama o kadarını anlatmaya bugün gücüm yok. Söz konusu kişinin de adını dahi ağzıma almıyorum.”

Gençleri uyardı

Cast direktörü Harika Uygur, ünlü olmak isteyen genç kızları uyardı: “Herhangi bir menajer tarafından rahatsız edilirseniz lütfen bana direkt yazın. Muhammed Arslan adlı kişiden uzak durun! Adam dolandırıcı. Küçük kızları ünlü yapma bahanesiyle kandırıyor. Kredi çektiriyor. Oyunculukla, yapımcılıkla hele yönetmenlikle hiç alakası yok. Haluk Bilginer ile Reha Özcan’ın adlarını kullanacak kadar hadsiz. Hakkında açılmış davalar var.”

‘Me too’ hareketi nedir

ABD’de birçok kadının yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı “Me Too’ hareketi Ekim 2017’de ortaya çıktı. İngilizce “ben de” anlamına gelen ‘me too’ hareketi cinsel tacize uğrayanların sosyal medyada içini döktüğü ve farkındalık yarattığı bir trend haline geldi.

