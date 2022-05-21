Ünlü isimler sahnede! 19 Mayıs coşkusu

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Teşekkürler Hatay

Aleyna Tilki, Hatay’daki 19 Mayıs kutlamalarına şarkılarıyla dahil oldu. Antakya EXPO Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan genç şarkıcı, konser fotoğraflarını sosyal medyada “Teşekkürler Hatay, özleyeceğim sizi” notuyla paylaştı.

Sarı Simge

Simge, Edirne’de Havsa Belediyesi’nin Terminal Alanı’nda konser verdi. Sarı elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcıyı 25 bin kişi izledi.

Altınoluk’ta bayram

İrem Derici, Altınoluk’ta konser verdi. Kırmızı renkli elbisesiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı 5 bin kişi izledi. Cem Belevi’yle yaşadığı olaylı ayrılık süreciyle gündemde olan Derici, sahne öncesi soruları yanıtladı.

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İrem Derici, eski ilişkilerinden ders çıkarmadığını söyledi: “Kalbim hasarlı ama bütün yaralar 4 günde geçer. Sevmek müthiş bir his ve kalbim aşka açık, bekliyorum.”

Başkent sahnesinde

Ankara’da halk konseri veren Edis, 2 saat süren performansına dans şovlarıyla renk kattı. Ankara Gençlik Parkı’ndaki konserde coşku bir an olsun azalmadı.

Cudi Dağıeteklerinde

Ziynet Sali bayramda Şırnak’ta konser verdi. Şırnak Üniversitesi futbol sahasını ve çevresini dolduran kalabalık, Sali’nin şarkıları eşliğinde eğlendi. Sali, Cudi Dağı eteklerinde Şırnaklılara halay çektirdi.

30 bin kişi izledi

Buray, 19 Mayıs coşkusunu Hatay Expo’da yaşadı. Alanı dolduran 30 bin kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Buray, konserin finalinde Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle andığını söyledi: “Onun fikirleri ve bizlere bıraktığı mirasa ilelebet sahip çıkacağız.”

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Gençlik korosu

Üsküdar Belediyesi, önceki akşam Harem Meydanı’nda halka açık ve ücretsiz olarak 19 Mayıs Gençlik Konseri düzenledi.

Festival havasında geçen etkinliğin sunuculuğunu oyuncu Ceyhun Fersoy yaptı. Eypio, Fatma Turgut ve Manga’nın sahne aldığı organizasyonda yaklaşık 55 bin kişilik bir izdiham oldu. Harem Meydanı’nda yer bulamayan gençler, etrafta bulunan yüksek tepelere ve kafelerin çatılarına çıkarak konseri izledi. ■ Sayit DURMAZ

Bayraklarla eşlik ettiler

Ferhat Göçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında on binlerce seveniyle Tekirdağ Ergene’de buluştu. Vakıflar 19 Mayıs Gençlik Stadı’nın açılışında konser veren Göçer’in söylediği şarkı ve marşlara 10 binler bayraklarla eşlik etti. Konser sonrası Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel şarkıcıya forma hediye etti.

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Atatürk’ün izindeyiz

Derya Bedavacı, 19 Mayıs’ı her perşembe sahne aldığı Muamma Ataşehir’de kutladı. Bedavacı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve şunları söyledi: “19 Mayıs için harcı sağlam gençleriz. Memleket sevdalısı, işinin ehli, bileği güçlü... Gücü yettiğine değil, fikri uyduğuna yanaşan, gücünü bildiklerinden alan... Atatürk’ün izinden 19 Mayıs’ımız kutlu olsun.”

Gençler özgürlükten yanadır

Öykü Gürman, Alanya Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde sahneye çıktı. 10 bin kişinin katılımı ile renkli geçen kutlamada Gürman, “Genç enerjidir, bağımsızlığı sever, özgürlükten yanadır” dedi.

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İki farklı sahne

Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilk önce Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ardından da İstanbul Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda sevenleriyle unutulmaz konserler verdi. Koç, şarkılarıyla binlerce gence iki saat boyunca coşkulu bir bayram yaşattı.

Rüya gibi

Zeynep Bastık, 19 Mayıs’ta Beşiktaş Meydanı’nda sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeni imajıyla dikkat çeken Bastık, konserine şu sözlerle başladı: “Bayramımız kutlu olsun. Yıllarca Beşiktaş’ta yaşayıp şimdi bu meydanda konser veriyor olmak inanılmaz. Bana eskiden ‘böyle bir şey olacak’ deseniz inanmazdım, rüya gibi...”

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Çok anlamlı bir gün

Merve Özbey önceki akşam Muğla’daydı. İkinci bebeğine 6 aylık hamile olan Özbey, Milas Atapark Meydanı’nı dolduran 15 bin kişinin bayramını “Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı bayramda sağlık ve mutluluklar diliyorum” sözleriyle kutladı.

Bayrama özel kostüm

Burcu Güneş, Antalya’da sahne aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği konserde Güneş, müzikseverlere coşkulu bir 19 Mayıs yaşattı. Şarkıcının Sevil Erhan tasarımı kıyafeti için altın kaplama ve Swarovski boncuklar bir ayda işlendi.

Bereketiyle geldi

Derya Uluğ, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahneye çıktı. Uluğ, sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce kişi 19 Mayıs’ı doyasıya kutladı. Uluğ, “Bayram bereketiyle geldi. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

Tüm gelir Türk Eğitim Vakfı’na

Murat Boz önceki akşam İstanbul Maltepe Miting Alanı’nda konser verdi. Boz, yaklaşık 5 sene önce Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile açtığı, maddi imkanı olmayan gençlere imkan sağlayan “Murat Boz Fonu”na konserin gelirini bağışladı. Sanatçı, alanı dolduran binlerce hayranıyla 19 Mayıs’ı kutladı.

7'den 70'e tek ses

Ataşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin 103. yıl dönümünde coşku dolu bir kutlamaya imza attı. Selda Bağcan, Alman rock müzik grubu Reise Gruppe Hans, Hey Douglas ve Dengi Dengine Cumhuriyet Parkı’nda sevenleriyle buluştu. 7’den 70’e herkes, tek ses “Yaşasın 19 Mayıs” diyerek, Türk bayraklarını salladı.

Meydanın açılışını yaptı

Fettah Can, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserini ‘ikinci memleketim’ dediği Balıkesir’de verdi. Çamlık Meydanı’nın ilk konseri olma özelliği taşıyan performansı 10 bin kişi izledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Fettah Can “Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği bu bayram, hepimize kutlu olsun” dedi.

Final marşlarla

Soner Arıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Rixos Premium Göcek’te sahne aldı. Sahneye siyah renk yelekli takım elbise ile çıkan Arıca, müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı. Sanatçı, finali “İzmir Marşı” ve “Gençlik Marşı” ile yaptı.

10 bin kişilik söyledi

Ersay Üner önceki akşam Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı. Üner, dillere dolanan şarkılarını kendisini izlemeye gelen 10 bin kişiyle beraber seslendirdi. Bayramı Türk bayrakları eşliğinde kutlayan şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.