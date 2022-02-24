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18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Müge Akyamaç ve Sedat Uğur boşandı...

#Müge Akyamaç#Sedat Uğur#Gurbetçi Şaban
18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti Müge Akyamaç ve Sedat Uğur boşandı...
Özge Eğrikar

Milyarder, Gurbetçi Şaban ve Şaban Pabucu Yarım gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerinde rol alan Müge Akyamaç, 18 yıllık eşi Sedat Uğur’dan tek celsede boşandı.

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Akyamaç, mahkemeye sunduğu dilekçede, evlilik birliğini sürdürmenin imkânsız hale geldiğini belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen, 10 dakika süren duruşma sonrası kararını açıklayan hâkim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

18 yıllık evlilik 10 dakikada bitti Müge Akyamaç ve Sedat Uğur boşandı...

MÜGE AKYAMAÇ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban'da Bahar karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, uzun bir süredir herhangi bir televizyon projesinde yer almıyor.

58 yaşındaki oyuncu Müge Akyamaç, 2016 yılında Rüzgar'ın Kalbi filminde rol aldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Daha öncesinde de Poyraz Karayel'de yer alan oyuncu, şimdilerde televizyonlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kariyerine onlarca tiyatro oyunu sığdıran yıldız, 1992 yılında kadrosuna dahil olduğu İstanbul Üniversitesi Şehir Tiyatroları'nda halen görev yapıyor. Kameralardan uzaklaşan oyuncu, tiyatro sahnesinde yer almayı tercih ediyor.

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#Müge Akyamaç#Sedat Uğur#Gurbetçi Şaban

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