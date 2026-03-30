Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

18 yıllık birliktelik sona erdi! Güzide Duran ile Adnan Aksoy boşandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 13:30

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 18 yıllık evliliği, bugün görülen davayla resmen sona erdi.

Haberin Devamı

Boşanma kararı bugün çıktı

Duran’ın avukatı Feyza Altun, müvekkilinin uzun süredir devam eden boşanma sürecini lehine hükmedilen tazminatla tamamladığını açıkladı. Altun, Duran’ın çocuklarından vazgeçmediğini belirtirken, olası itiraz durumunda hukuki sürecin devam edebileceğini ifade etti.

“Müvekkilim şu an itibarıyla boşanmış bir kadındır. İtiraz olması halinde süreç devam edebilir”

Geçmiş açıklamaları yeniden gündemde

Güzide Duran’ın daha önce yaptığı açıklamalar ise boşanma kararının ardından yeniden gündeme geldi. Zor bir süreçten geçtiğini belirten Duran, “Karar vermek kolay değildi. İki çocuğumu düşünerek hareket ettim. Kendim iyi olursam onlara da daha iyi olacağıma inandım” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

“Kendimi unutmuştum”

Duran, evliliği sürecinde kendisini geri planda bıraktığını dile getirerek, “Başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimden vazgeçtiğimi fark ettim. Artık kendi hayatımı yaşamak, üretmek ve çocuklarıma örnek olmak istiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Fikret Orman'la aşk yaşıyor

Güzide Duran’ın adı, boşanma sürecinde Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti. Duran, bu birliktelik hakkında, “Güzel şeyler de yaşıyorum. Çok değerli ve bu bir şans. El ele bile çıktık, saklamıyoruz. Çok sevilen biri. Çok kıymetli ve çok güzel bir şey yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!