18 yıl kadar geç teklif ettim... Kabul etti, kesin evleneceğiz!

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Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu. Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çift doğum günü paylaşımlarıyla sevenlerini güldürdü.

DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ!

Özge Çevik, 40 yaşına bastı. Tolga Çevik de eşinin doğum gününde sürpriz yaptı. 48 yaşındaki ünlü komedyen, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük aldı, önünde diz çöktü. İki çocuğunun annesine yeniden evlenme teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik, şu ifadeleri kullandı:

"40'ıncı yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim."

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Tolga Çevik eşinin paylaşımı kendi hikayesinden yayınlayıp '18 yıl kadar geç teklif ettim ama yine de kabul etti! Kesin evleneceğiz' yazdı.

"İYİ Kİ DOĞDUN EVİMİZİN HER ŞEYİ"

Tolga Çevik ise eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşıp "İyi ki doğdun eşim… Hep bizim ol, hep gülücüklerle ol. Evimizin her şeyi. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşların olsun" notunu düştü.

ONLAR DA AŞKLARINI HAYKIRDI!

Dizi ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesapları üzerinden aşk dolu gönderilerini takipçileriyle paylaştı. Kimisi sevgilisine olan aşkını şiirlerle dile getirdi kimisi sadece bir cümleyle büyük aşkını itiraf etti. İşte ünlü isimlerin 'romantik' paylaşımları....

GÜZİDE DURAN - ADNAN AKSOY

Güzide Duran eşi Adnan Akoy'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Romantik bir anın fotoğrafını paylaşan Duran, altına 'Şimdi ve sonsuza kadar tek aşkım sensin. İyi ki doğdun aşkım' notunu düştü. 2008 yılında nikah masasına oturan çiftin iki çocuğu var.

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NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift birlikteliklerini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

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BERK OKTAY YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı. Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüşmüştü.

BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı.

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MUSTAFA CECELİ - SELİN İMER

Mustafa Ceceli 10 Temmuz 2017'de Selin İmer ile dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı, eşi Selin İmer'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı romantik mesajla kutladı. Eşi ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Ceceli altına: "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun Aşkım... İyi ki hayatımdasın..." notunu düştü.

TARKAN - PINAR DİLEK

Megastar Tarkan eşi Pınar Dilek'in Sevgililer Günü'nü bu aşk dolu paylaşımıyla kutlamıştı.