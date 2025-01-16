Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum

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Dündar, “Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya intikal eden son haberlerle öğrendim. Öncesiyle ilgili bilgi sahibi değilim” dedi.

Nebioğlu, Dündar’ın yıllar önce Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak gazeteciye tepki gösterdi:

“14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum..



Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim.



Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim.



Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun. 18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum”