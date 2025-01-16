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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Uğur Dündar
Metin Akpınarın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 08:13

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu’nun sanatçıya açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında Uğur Dündar tanık olarak dinlendi.

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Dündar, “Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya intikal eden son haberlerle öğrendim. Öncesiyle ilgili bilgi sahibi değilim” dedi.

Nebioğlu, Dündar’ın yıllar önce Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak gazeteciye tepki gösterdi:

Metin Akpınarın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum

“14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum..

Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim.

Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim.

Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun. 18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum”

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Uğur Dündar

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