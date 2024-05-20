18 kilo vermişti... Sağlık sorunları nedeniyle eski haline döndü

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“Geçirdiğim bir menüsküs hastalığı yüzünden spor yapamadım. Yürürken bazı sıkıntılar yaşadım, o yüzden yarısı geri geldi kiloların. Ama Allah sağlık versin, kiloyu tekrar veririz.”

Serttaş, yatırım tercihlerini ise şöyle anlattı: “Kripto para ve faizden uzak duruyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünmeliyim. Ufak tefek o yüzden yatırımlar var.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Âşık olmak istiyorum

Yeşim Salkım önceki gece Maslak 1453’deki Yeni Gazino’da sahne aldı.

Salkım, sahne kıyafeti hakkında şunları söyledi: “Her şeyi dozunda yapmak gerekir. Ben bugün dozunda bir transparan kıyafet ile sahneye çıkacağım. Çağa ayak uydurmak lazım.” Sanatçı, uzun zamandır yalnız olduğunu da açıkladı: “9 senedir bekarım ama umutluyum. Galiba âşık olmak istiyorum. Aşka artık kapılarımı çok açtım.” (Sayit DURMAZ)

Son temsilciyim

Mustafa Keser önceki gece Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Keser, “Artık proje falan yok. Ben arkama bakıyorum ve arkamdan gelebilen yok. O işler o yüzden bitti artık. Bu işin son temsilcisiyim. Tek şarkılık bir adam değilim ben. Ne okursam gider. Spor olsun diye yapmıyoruz mesleği, olanlar da beni mezara kadar götürür” dedi.

Kırmızı halıda

Cemre Ebüzziya, Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde yer alan Chopard’ın özel davetlisi olarak 77. Cannes Film Festivali’ne katıldı.

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Ünlü oyuncu, festiva kapsamında gerçekleşen “Kinds of Kindness” filminin galasında boy gösterdi. Cemre Ebüzziya, Chopard mücevherleri ile Maison Alaia imzalı elbisesiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.

Antalya’da komedi

BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi “Tur Rehberi”nin çekimleri Antalya’da devam ediyor.

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği filminin setinden renkli kareler de basına yansıdı. Kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın ve Engin Türkoğlu’nun da yer aldığı film, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkan tur rehberi Ercüment’in komik hikâyesini konu alıyor.

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Bağırarak olmaz

Fatih Ürek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kıbrıs Acapulco Resort&SPA Hotel’de sahne aldı.

‘Bal Kaymak’ eserini çıkaran şarkıcı, “Radyolar, şarkıları çalmak için 50 bin TL istiyor. Umurumda değil, çalmasınlar. Bu işler büyük masraf. Dijital ve radyolardan şarkı çalındıkça para kazanılmıyor” dedi. Ürek, Yılmaz Morgül’ün “Ateşe Düştüm”ü söylemesi hakkında ise şunları söyledi: “Bağırarak olmaz.”