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18 bin TL'lik su faturasına isyan etti...MUSKİ'den cevap

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Muski#Su Faturası
18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 15:34

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak’taki lüks yazlık villasına 18 bin lira su faturası geldiğini söyledi.

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Şarkıcı, sosyal medya hesabından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (MUSKİ) etiketleyerek şu paylaşımda bulundu: “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde.”

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


İNCELEME YAPILDI
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri, villaya giderek tekrar su kullanım miktarını baktı. Ekiplerin tespit sonrası bir hata olmadığını belirterek Demet Akalın’a MUSKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi: “Bu şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Akalın’ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir.”
18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


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EVİM EVİM GÜZEL EVİM!

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de yaşadıkları evler var merak edilen...

'10 YILLIK YUVAMA VEDA ETTİM'

Oyuncu Hasibe Eren, 10 yıldır yaşadığı Moda'daki evinden taşındı.

Veda fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşan Eren, altına şu notu düştü:

"Sıdıka gibi cumbadan bakarken bir fotoğrafım olsun istemiştim evimde… Hep çekindim evimin yeri belli olur diye… Taşınınca bir engel görmedim artık. Ama tam yeni ev sahiplerine anahtar teslimi yaparken alelacele çekildi, pek istediğim verimi alamadım… Neyse ki 2019’dan kalma bi tane daha foto buldum… Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam… Güzel günlerimiz oldu, fotoğraf albümümde sana da güzel bi yer ayırmış oldum"

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18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

 

URLA'DA 40 MİLYONA EV

Kazancını gayrimenkul olarak değerlendiren Zeynep Bastık son olarak İzmir-Urla’dan 40 milyon TL değerinde bir ev almıştı.

Deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabında yeni evinden kareleri paylaştı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Ev, lüks detaylarıyla dikkat çekti. Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık “Tatlı, mütevazı ve minimal bir hayat yaşıyorum” açıklaması yapmıştı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

 

CAM TAVANLI APARTMAN DAİRESİ

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti.

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Milan'ın 1 yaşına gelmesiyle yeni ev arayışına başlayan ünlü oyuncu aradığını buldu.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan dairede karar kıldı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Oyuncu taşınma haberini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz"

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarını da yer verdi. Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.

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18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan oyuncu Songül Öden, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kızı için hazırlıklara başlayan Öden, doğuma günler kala ev değiştirdi. 

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Kedilerinin yeni düzene alışmakta zorlandığından bahseden ünlü oyuncu evinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. 

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

HANDE'NİN KALESİ

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, ev halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

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Erçel'in paylaşımları kısa sürede 700 bine yakın beğeni aldı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Hande Erçel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaştığı ve iki köpeği ile birlikte yaşadığı Beykoz Konakları'ndaki evinde toprak tonları hakim.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Konforun ön planda tutulduğu evin duvarlarını büyük tablolar süslüyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda mutfakta çekilen fotoğrafını "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" notuyla paylaşmıştı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

BÜTÜN ŞEHİR AYAKLARININ ALTINDA

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

ZEKERİYAKÖY'DE LÜKS VİLLA 

2021 ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin kapılarını ilk kez açtı.

Çifti, muhteşem villarında ziyaret eden Mert Vidinli görüntüleri Youtube kanalında yayınladı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ayrılırken kendisine bıraktığı evlerden biri olan lüks villayı düğün hediyesi olarak oğluna verdi.

Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

 Yasemin Şefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

Bahçenin stüdyo tarafında kalan kısmı garaj olarak kullanılıyor. İdo Tatlıses'in günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Üç  yıl önce ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!

Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN

Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ

Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

18 bin TLlik su faturasına isyan etti...MUSKİden cevap


Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.

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#Demet Akalın#Muski#Su Faturası

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