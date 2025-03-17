159 ülke gezdi evini getirdiği objelerle süsledi! 70 ve 80'lere damga vuran ünlü şarkıcı burada yaşıyor!

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70'li ve 80'li yıllara damga vuran Atilla Atasoy evinin kapısını Kanal D izleyicileri için açtı.

Uzun zamandır aynı dairede yaşayan Atasoy, 159 ülkeden getirdiği obje ve süslerle evine otantik bir hava katmış.

Eve girer girmez farklı kıtalardan alınmış şapkalar karşılıyor konukları... Şapkaların her biri birbirinden renkli...

Şarkıcılığının yanı sıra 159 ülke gezen Atasoy, gittiği her ülkeden bir hatıra getirmiş.

Oldukça büyük salonda göze ilk otantik ve egzotik objeler çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonun duvarlarında ise renkli tablolar yer alıyor.

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Müzeyi andıran evdeki objelerin çoğu yurtdışından getirilmiş.

Seyahat etmeyi sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı 'Yaptığım en iyi şeylerden biri gezgin olabilmekti' diyor.

'Hayatın farklı renklerinde dolaşmayı... Sanata, müziğe aşık bir insanım. Faklı coğrafyalarda farklı kültürlerde soluklandım. Dünya vatandaşı olmak, şöhretin esiri olmamak, kendi içsel yolculuklarımda 'ben ne istiyorum'un cevabını vermekti amacım. Onu başardım.'

Atilla Atayoy'un çalışma odası da nostalji kokuyor. Duvarda geçmişe ait fotoğraflar yer alıyor. Atasoy, 'Bizler gideriz, eserler kalır. Hayatla böyle köprü kurdum' diyor.

Atasoy, evinde en dikkat çeken obje ise şapkalar! Her odada çok sayıda şapka bulunuyor. Yatak odasında tercihini sadelikten yana kullan şarkıcı giyinme dolabının üzerine de şapka koymayı ihmal etmemiş.

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Evin mutfağı ise oldukça büyük. Bembeyaz dolaplar ve tezgâh düzeni dikkat çekiyor. Minik tablolar burada da yer alıyor.

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Duvar boydan boya kitaplarla kaplı... Ünlü oyuncu 8 yaşındaki kızıyla bu evde yaşıyor!

Evrim Akın ünlü isimleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Akın8 yaşındaki kızı Pera ile yaşayan Akasya Asıltürkmen'in evini ziyaret etti.

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Bir dönem yurtdışında yaşayan daha sonra Türkiye'ye dönen oyuncu, evin tasarımını kendisi planlamış.

Boydan boya camla kaplı uzun salonda, dev bir kitaplık mevcut.

Salonda bir koltuk ve iki adet berjer bulunuyor. Ünlü oyuncu manzarayı buradan seyrediyor.

Gri renkli koltuğun karşısında ise televizyon ve duvarda renkli tablolar yer alıyor.

Salonun diğer bölümünde, yemek masası ve piyano bulunuyor. Piyanonun etrafı çiçek ve bitkilerle çevrili…

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Kızı Pera için rengarenk bir oda tasarlayan Asıltürkmen kızının odasına da büyük bir kitaplık koymuş. Kahve rengi tonların yer aldığı odanın duvarları ise oldukça renkli.

Geniş ferah Amerikan mutfak, fıstık yeşili buzdolabı ile dikkat çekiyor. Mutfağın düzeni ve renk uyumu ön plana çıkıyor.

Survivor’ın yıldız ismi ailesiyle bu evde yaşıyor!

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen programı "Evrim Akın İle Ev Gezmesi", her hafta birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Evrim Akın son olarak milli sporcu Merve Aydın'ın evine konuk oldu.

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'Survivor'da sergilediği performanslarla adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın'ın 4 oda 1 salondan oluşan evi modern dekorasyonu ile dikkat çekti.

2018'de Mehmet Akif Filiz ile dünyaevine giren ve Mehmet Barlas adında bir oğlu olan Aydın'ın huzur dolu evi oldukça geniş ve ferah...

Odalar arasındaki bağlantıyı sağlayan uzun koridorun duvarları tablolar ile süslenmiş...

Evin salon kısmı da Merve Aydın'ın tablolara olan düşkünlüğünden nasibini almış.

Salon kısmında kullanılan lacivert ağırlıktaki koltuklar, orta sehpa ile tamamlanmış. Perdeler de koltuklara uyumlu olacak şekilde seçilmiş.

Salonun bir kısmı büyük aile yemeklerine ev sahipliği yapan yemek masasına ayrılmış.

Gold detayların dikkat çektiği yatak odasını ve giyinme odasını birlikte kullanan Aydın, büyük ayna kapaklı dolaplar tercih etmiş.

Ünlü isim oğlu Barlas'ın odasında ise antrasit ve beyaz tonlar hakim. Odanın en dekoratif objeleri Barlas'ın oyuncakları...

Merve Aydın'ın mutfağı ise beyaz ve sade bir dekorasyona sahip. İki ayrı bölümden oluşan mutfağın bir taraf yemek hazırlama, diğer taraf ise dinlenme ve yemek yeme alanı...

Beyaz mutfak dolapları ve tezgâha eşlik eden siyah sandalyeler dekorasyonu tamamlıyor.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı!

90'lı yıllarda ‘Alışamadım’ şarkısıyla büyük çıkış yapan Sibel Bilgiç evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı. Ünlü ismin mütevazi evine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç, Aşk Çarpsın Beni, Alıştım Ben, Diyemedim, Kıskanmasam, Alışamadım gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Bilgiç, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu.

İstanbul'da bulunan dairenin oldukça şık ve gösterişli bir salonu var. Salonda açık renk koltuk takımı modern bir cam sehpa ve televizyon ünitesi göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Ünlü ismin salonunda ayrıca duvarları süsleyen harika tablolar, evin çeşitli yerlerinde birbirinden şık objeler de bulunuyor.

Bilgiç, yaptığı açıklamada, “10 yıldır sahnelere çıkıyorum. Ama herhalde çok magazinde yer almıyoruz. Magazinlik bir hayatımız yok. 8 yıldır evliyim. Özel gecelerde, vakıf ve düğünlerde ara ara sahne alıyorum.“ ifadelerini kullandı.

Sibel Bilgiç’in bembeyaz ferah mı ferah giyinme odası da gözlerden kaçmıyor.

Yatak odası da oldukça dikkat çekici... Orada da oldukça sade renkler hakim... Ayrıca duvarlarda çok şık tablolar bulunuyor.

Ortada bir ada bulunan mutfak oldukça düzenli… Beyaz mutfak dolapları ortama ferahlık katıyor.

EŞİMLE GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı; 'Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var. Bu tesadüfleri de en güzel şekilde yüreğinde saklaması lazım insanların. Ben 'kısmete hizmet edin' diyorum. Evren böyle çalışıyor. Biz birbirimizi bulduk. 45 yaşımda evlendim. Bu yaşlarda olan evlilikler daha sağlam oluyor.'

'Kirada oturuyorum' Ünlü şarkıcı 12'nci katta Adalar manzaralı dubleks evde yaşıyor!

Kanal D ekranlarının sevilen programı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ birbirinden ünlü isimlerin evlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Şarkılarıyla milyonlara ulaşan Cem Belevi, Adalar manzaralı dubleks evinin kapılarını açtı.

12. katta bulunan ev üç oda iki salondan oluşuyor. Cem Belevi'nin salonu adalar manzaralı.

İstanbul'da tek başına yaşayan Belevi'nin salonu hem şık hem de modern şekilde tasarlanmış.

Yeşil bir L koltuk, kahve rengi perdeler, ahşap yemek masası ve televizyon ünitesi salonu tamamlıyor.

Duvarları süsleyen birbirinden renkli tablolar Belevi'nin annesinin imzasını yaşıyor.

Sahne kostümlerine ve günlük kıyafetlere özen gösteren şarkıcı, büyük bir giyinme odası planlamış. Odada her şey düzenli ve yerli yerinde.

Evin üst katına çıkan merdiven duvarlarında aile fotoğrafları yer alıyor.

Teras bölümünü müzik ve spor alanı olarak kullanan Belevi, dans provalarını da bu odada yapıyor.

Küçük bir mutfağı olan şarkıcı, diyet ağırlıklı beslendiğini söylüyor.

DENİZ GÖRMEDEN YAPAMIYORUM

Neden Anadolu yakasında yaşadığını anlatan Belevi; 'Deniz görmeden yapamıyorum. İzmir, Güzelyalı’da oturuyorum. Bu bölge bana orayı hatırlatıyor. İki sene Şişli'de yaşadım, fenalık geldi.' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı evinin kiralık olduğunu da söyledi.

Ünlü oyunu havuz manzaralı 3+1 evinin kapılarını açtı

Adanalı dizisinin sevilen karakterlerinden Lezize Teyze ve Fiko karakterine hayat veren Umut Oğuz, havuz manzaralı 3+1 evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı!

Geniş dairesinde sıcak ve samimi bir atmosfer yaratan Oğuz, hem dekorasyon tarzını hem de evin eğlenceli detaylarını paylaştı.

Üç oda bir salon, havuz manzaralı evinin her detayıyla kendisi ilgilenen Oğuz, tablolara özel ilgi duyduğunu söyledi.

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Salonda koyu renk köşe takımı, büyük bir yemek masası ve kitaplık yer alıyor. Ünlü oyuncu rengarenk tablolarla salona sanat galerisi havası vermiş.

Yatak odasına sade ve modern bir hava katan oyuncu beyaz bir koltuk ve şifonyerle odayı tamamlamış.

Umut Oğuz misafirleri için de ayrı bir oda tasarlamış, beyaz ve şık odada annesinin ördüğü yatak örtüsü dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun mutfağı oldukça düzenli. Oğuz fırsat buldukça mutfağa girdiğini söylüyor.

Ünlü sanatçı 5+1 Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

5 oda 1 salondan oluşan deniz manzaralı evinin kapılarını Kanal D izleyicilerine açan Aslı Hünel yine adından söz ettirdi.

7 yıldır Savaş Yurtsever ile mutlu bir evliliği olan Hünel, iş dışında zamanını evinde geçiriyor.

Hünel evinin her detayıyla kendisi ilgilenmiş. İki ayrı kısımdan oluşan salonun her alanı farklı farklı tasarlanmış.

Bir tarafta gri koltuklar dikkat çekiyor, diğer tarafta ise lacivert köşe takımı yer alıyor.

Gösterişli avizeler, dev şamdanlar, kahverengi bir büfe ve üzerindeki şık objeler salonun tasarımını tamamlıyor.

Hünel salonundan bahsederken "Gold, gümüş üstünde de ağaç var. Üçü bir arada kullanılabiliyor. Mesela bu tarzın ismi var fütüristik" diyor.

Yıllardır sahnede olan Hünel’in kıyafet odası bir mağazayı andırıyor. Üç bölümden oluşan oda, kostüm, günlük kıyafet ve ayakkabılar için düzenlenmiş…

Oldukça büyük bir bahçe içinde yer alan evin manzarasından ise yarımada görünüyor.

Evrim Akın ile evin terasına çıkan Hünel, pandemiyi burada geçirdiklerini söyledi.

Usta oyuncu Serpil Çakmaklı 3+1 evinin kapılarını açtı

Evrim Akın, Türk Sineması’nın esmer güzeli, Yeşilçam’ın efsane ismi Serpil Çakmaklı’nın deniz manzaralı yazlık evine konuk oldu.

Serpil Çakmaklı, şehrin yoğunluğundan sıkıldığında soluğu 3+1 yazlık evinde alıyor...

Çakmalı'nın evinde oyma desenli mobilyalar dikkat çekiyor... Nostaljik eşyalar gold detaylarla hareketlendirilmiş.

Ünlü oyuncu salonda kullandığı açık renk koltuklar ortama ferah bir hava katmış.

Eskitme büfenin önünde altın varaklı büyük bir yemek masası yer alıyor.

Evin mutfak bölümü, salondaki ihtişamın aksine oldukça sade... Tavana uzanan beyaz dolapları, antrasit renk ile tamamlanmış…

Serpil Çakmaklı'nın en çok kullandığı alanların başında deniz manzaralı balkonu geliyor...