Kelebek Haberleri

15 Ekim'de kalp krizi geçirmişti... 'Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Ürek#Kalp Krizi#Yoğun Bakım
15 Ekimde kalp krizi geçirmişti... Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 09:48

15 Ekim’de evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ünlü şarkıcının kalbi, geçirdiği kriz sırasında 20 dakika boyunca durmuş, yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini söyledi:

“Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı.”

