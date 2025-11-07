15 Ekim'de kalp krizi geçirmişti... 'Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok'

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının kalbi, geçirdiği kriz sırasında 20 dakika boyunca durmuş, yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini söyledi:

“Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı.”



