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13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu... Ünlü sanatçı sevenlerine seslendi: Acılarım artık son bulacak!

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#Fulden Uras#Fulden Uras Meme Kanseri#Meme Kanseri
13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu... Ünlü sanatçı sevenlerine seslendi: Acılarım artık son bulacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 12:50

Şarkıcı Fulden Uras gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı memesini aldıracağını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Uras, 'Artık acı yok' sözleriyle ameliyat olacağını duyurdu.

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Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan ünlü sanatçı Fulden Uras yapılan son kontrollerin ardından ameliyat olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sanatçı şu mesajı paylaştı:

13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu... Ünlü sanatçı sevenlerine seslendi: Acılarım artık son bulacak

"22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin . Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık 'acı yok' düşünsenize ne büyük lüks benim için... Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarımızı bekliyorum . Hoşçakal acılarım , hoşçakal sağ memem"

 

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#Fulden Uras#Fulden Uras Meme Kanseri#Meme Kanseri

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