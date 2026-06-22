13 yıl aradan sonra sahnedeler

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Televizyon tarihinin kült yapımlarından “Leyla ile Mecnun” dizisi oyuncuları ve yaratıcı ekibi tarafından hayata geçirilen Leyla The Band, müziğe verdiği uzun arayı noktaladı. Grup 13 yıl sonra KüçükÇiftlik Park’ta konser vererek hayranlarının karşısına çıktı. Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü’nün başını çektiği çekirdek kadrosuyla sahne alan ekip, “Yokluğunda” şarkısının yanı sıra birçok cover eserler de seslendirdi.



Ali Atay, “Başka konserler de yapacağız gibi duruyor. Turne planlıyoruz. Sahne öncesi ben hiç stres yapmam. Sadece montaj yaparken heyecanlanıyorum. Sahnede bir aksilik olursa toplarız. Hepimiz sahneyi bilen insanlarız” dedi.

YURTDIŞINA TAŞINACAĞIZ



Leyla the Band sahne öncesi soruları yanıtladı. Ali Atay, yurtdışına taşınma planları olduğunu söyledi: “6 ev taşıdık. Şimdi de yurtdışında bir şirket durumumuz var. O yüzden taşınabiliriz.” Onur Ünlü, “Tatlı bir heyecan var. Seyirci bizi seviyor, ondan eminiz” dedi. Serkan Keskin ise “Çok heyecanlıyım. 13 sene önce yine burada çalmıştık. Yeni şarkılar da yaptık” açıklamasını yaptı.

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Anneliği çok sevdim



Meriç Aral, eşi Serkan Keskin’i izlemeye geldi. Aral, “Onları hiç sahnede izlememiştim. İlk defa olacak. Çok heyecanlıyım” dedi. Oyuncu, annelik hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Bebeğimiz bize neşe, huzur ve biraz da uykusuzluk kattı. Anneliği çok sevdim. Oyunculuğu da seviyorum ama.”

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Müzikalde sakatlandım





Cengiz Bozkurt, “Leyla ile Mecnun” dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Bozkurt, sakatlığı hakkında konuştu: “Ankara’da müzikal oynarken aşil tendonum koptu ve ameliyat oldum. İki hafta sancılı geçti. Fizik tedavi ile normale döneceğiz inşallah.”

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Büşra Develi, konsere şef sevgilisi Ralph Sason ile geldi. Develi, gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemedi.

Engin Öztürk ve Can Bonomo, konseri birlikte izledi. Öztürk, Aras Bulut İynemli ile yaptığı tatili hakkında konuştu: “Çok güzel geçti.”

Burcu Cavrar, “Temmuz ayı benim asıl tatilimin başlayacağı zaman olacak” dedi.

Ayşe-Derya Köroğlu