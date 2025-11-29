'13 yaşına kadar köyde yaşadım' demişti... O şimdi Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu!

Haberin Devamı

'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakteri ile beğeni toplayan Ozan Akbaba, çocukluk fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Kars, Benliahmet Köyü'nde doğduğunu ve 13 yaşına kadar köyde yaşadığını anlatmıştı...

ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...



Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

Haberin Devamı

'HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR'

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Instagram sayfasında yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in "Hiç değişmediğim doğrudur" notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni aldı.

O KADAR TESTİ ÇÖZDÜRDÜN, OYUNCU OLACAĞIMI NASIL ANLAMADIN ANNE!

Oyuncu Eda Ece, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. 28 yıl önceki fotoğrafı görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

Eda Ece fotoğrafın altına şu notu düştü:

"1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım. Şaka bir yana, iyi de yaptın, naptıysan doğru yaptın. Olmasaydın olmazdık anne. İyi ki doğdun annecim annişkom canım!"

Haberin Devamı

'YAŞ 3... MÜZİK AŞKIMIZI KİMSE SORGULAMASIN'

'Teşekkür Ederim', 'Apayrı', 'Senin de Aşkın Yalanmış' gibi şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Emre Kaya, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Henüz üç yaşındayken eline sazı alan Kaya fotoğrafın altına, 'Burada yaş 3! Bundan birkaç sene öncesi ana rahmi.... Aşkla başladığım yol müzik ile hala devam' notunu düştü.

Kaya'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİ ONU GÖZLERİNDEN TANIDI

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan oyuncu Birce Akalay, 3 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

Akalay'ın "1987 Stüdyo Yüksel, 2017 Mehmet Turgut" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçileri "hiç değişmedin" yorumlarını yaptılar.

'MİNİK BEN'

2022 yılında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına alan oyuncu Aslı Enver

çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Enver, fotoğrafın altına "Minik ben" notunu düştü.

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde kızının ilk adımlarını paylaşmış, takipçileri Elay için 'boncuk gözlü kız' yorumlarını yapmışlardı....

Haberin Devamı

KİM BU LİSELİ?

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi sosyal medyasında lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı o karenin altına şu notu yazdı:

“Bugün az önce hayatımın en güzel hediyelerinden birini aldım. Sonsuz ve tarifsizce mutluyum, neşe ile doluyum. Pendik Lisesi’nde okurken matematik hocam olan Nesrin Hanım bu fotoğrafı göndermiş. Bu vesileyle Nesrin Hocam’ın şahsında bana bugünkü halime gelmeme emek veren bütün hocalarıma minnetle teşekkürler ediyorum.”

'BU FOTOĞRAFI İLK DEFA GÖRDÜM'

Oyuncu Demet Evgar, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

Haberin Devamı

Evgar, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca 'hayal dünyama' alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz)"

BİLİN BAKALIM KİM?



Fettah Can, henüz küçük bir çocukken babası Necati Can’la çekilmiş bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü şarkıcı o karenin altına şöyle yazdı: “Babam şarkı söylüyor, yanında da bilin bakalım kim var? Arkamdaki ufaklıklar da kuzenim ve kız kardeşim.” Nostaljik kareye Fettah Can’ın takipçilerinden yorum yağdı.

'1,5 YAŞINDA YA VARIM YA YOKUM BU FOTOĞRAFTA'

Oyuncu Dolunay Soysert, 51 yaşına bastı. Soysert, yen, yaşını Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

Dolunay Soysert, bebeklik fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Yıllara teşekkür; Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda. Anamla babamın CivCiv’i,iki erkek kardeşimin belalısı, yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım, sayısız çocuğum, iki köpek yavrum, asla sonu gelmeyen ezberim, hep yetişmem gereken randevularım, ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere, yaprak sarmasına, gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez, hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya’nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. “Doğduğunda 1 yaşında mıydın?” tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa:) Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; Kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara… Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı"

YAŞ 50, YOLUN YARISI...

Oyuncu Tolga Tekin, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Tekin, çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımına şu notu düştü:

"50 olduk. Yolun yarısına geldik. Bir ağırlık geldi sanki(dün akşam yediğim dört tabak pastadan olabilir tabi) bir olgunluk, bir umursamazlık, bambaşka duygular içindeyim.

Acaba iki kedi daha mı alsam? Ya da briç kulübüne üye mi olsam? Sudoku? Her sabah inip market çalışanlarıyla bir saat sohbet? Hadi len! Çakı gibiyiz maşallah.

Arayan, yazan, kutlayan ve 50 yıllık hayatımda iyisiyle ve kötüsüyle rol almış herkese(2-3 kişi hariç) teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur, başarı, bereket ve aşk getirsin 50’lerim"

YER ANTALYA, YIL 1969

Şarkıcı Levent Yüksel, 5 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Yüksel, annesi ve anneannesi ile yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Yer Antalya ,yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren; diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın... Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım"

ŞİMDİ SAHNEDE SEZEN ŞARKILARI SÖYLÜYOR

Erol Evgin'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile fotoğrafını ınstagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evgin fotoğrafın altına şu notu düştü:

"80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki #SezenAksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde “Sezen Aksu Şarkıları” mı söylüyor?"

GÜZEL ÇOCUKLAR YARIŞMASI... 'DERECEYE GİREMEMİŞİM'

Sosyal medyada eski gazete sayfalarına yer veren bir hesap, ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken'i çocukluk yıllarına götürdü.

Henüz iki yaşındayken ailesi tarafından 1980 yılında gerçekleşen Güzel Çocuklar Yarışması'na fotoğrafı gönderilen Erken finale kalan isimlerden.

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan ünlü sunucu, gazete kupürünü görünce geçmişe gitti.

X hesabından haberi paylaşan Erken, 'Dereceye girememişim' notunu düştü. Ünlü ismin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi gördü.

BU KÜÇÜK KIZ TÜRKİYE GÜZELİ OLDU

Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transferiyle büyük mutluluk yaşayan Demet Şener sosyal medya hesabından en özel anlara dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü manken sevgilisiyle çıktığı tatili ya da çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şener son olarak bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

2008 yılında babasını kaybeden Şener 'Bazen çok özlüyor' notuyla yayınladığı karenin altına, 'Tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz... İnsan bazen çok özlüyor... Babam ve ben! Biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için... Her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp, onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım' mesajını yazdı.

BUSE VAROL





Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı, hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

CİHANGİR CEYHAN





Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! Oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.



YASEMİN ALLEN





Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 32 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.