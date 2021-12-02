13. şube, Kemer Country Club’da

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Sanitas SPA & Welness’ın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Demirören Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Projehane Yöneticisi Bilge Kuru, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra çok sayıda tanınmış isim katıldı.



İşletme sahibi Şebnem Akman Balta, “Kemer Country Club’da olmak bizim için ayrıcalık. Burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.



Sanitas SPA’nın Kemer Country Club’a değer katacağına inandığını belirten Revna Demirören de “Kemer Country Club’da Sanitas SPA işbirliği ile çok güzel bir gün geçiriyoruz. Misafirlerimizi de burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.



Şebnem Akman Balta-Revna Demirören-Pervin Ersoy-Bilge Kuru

Altın Mimir-Şükran Güzeliş

Handan Güney- Esra Pepe