×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Aslıhan Doğan#Seçil Erzan
13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia eden Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:42

Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Haberin Devamı

SERVETİNİ KAPTIRDI

Futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık olayının en çok konuşulan ismi Arda Turan’dı. Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Turan’ın ifadesi olay yarattı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.

13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia eden Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan ilk açıklama

KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.

13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia eden Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan ilk açıklama


Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#Aslıhan Doğan#Seçil Erzan

BAKMADAN GEÇME!