120 milyon TL yatırım yapmıştı... Sezonun ilk mahsullerini topladı

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120 milyon TL’yi bulan yatırım yapan Mardini, markasının lansmanını temmuz ayında gerçekleştireceğini açıkladı: “Övünerek söylemek isterim ki, bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95’i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Biz de markamızda sona geldik. Önümüzdeki ay lansmanınızı gerçekleştirerek Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarına da giriş yapacağız.”

ÜNLÜLERİN YAPTIĞI EK İŞLER!

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

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YOGA EĞİTMENİ OLDU

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, “Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun” notunu düştü.

AYCA İNCİ MEKAN İŞLETİYOR

Ayça İnci, oyunculuğun yanı sıra restoran işletmeciliğine devam ediyor. Kozyatağı'nda çöp şiş restoranı işleten Ayça İnci, sık sık ünlü isimleri de ağırlıyor.

Mekana çöp şiş yemeğe oyuncu Ahmet Kural, Emine Ün, Hakan Bilgin, Ayşe Kökçü, Gülay Baltacı, Asena, Mehmet Çepiç, Elif dizisinde oynayan Fatih Ayhan ve iş insanı Sadettin Saran geldi.

Ayça İnci “Sanatla uğraşan bir insanın, özellikle Türkiye’de başka işler yaparak geçimini sağlaması gerekiyor” diyor.

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ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.

Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

HÜLYA AVŞAR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada ve istikrarlı bir satış grafiği var.

OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

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Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezber bozan bir isim var. Ozan Güven ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.