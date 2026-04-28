12 yıllık evlilik bitti... Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 11:32

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini bitirdi.

Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrası ortak açıklama yaptı.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte de. iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına, basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz.

Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir.

Saygılarımızla…

Bedri Güntay - Pelin Karahan"

Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğulları var...

