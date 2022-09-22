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12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'in görüntüleri olay oldu... Rapçi Sefo ve Ufuk Beydemir arasında 'prim' tartışması....

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#Fevzi Kaan Türker#Sefo#Ufuk Beydemir
12 yaşındaki Fevzi Kaan Türkerin görüntüleri olay oldu... Rapçi Sefo ve Ufuk Beydemir arasında prim tartışması....
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 12:17

Rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendi tarzıyla yorumlayan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Büyük ilgi gören görüntülerin ardından Sefo konserine Fevzi Kaan'ı davet etti ve 'Isabelle' şarkısını söyletti. Ufuk Beydemir, Sefo'yu eleştirince iki isim sosyal medya üzerinden tartıştı.

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Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi.

Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR SEN DE 'PRİM' DİYORSUN"

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

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12 yaşındaki Fevzi Kaan Türkerin görüntüleri olay oldu... Rapçi Sefo ve Ufuk Beydemir arasında prim tartışması....

"ŞARKIMLA O KULAK KANATAN VİDEOYU VİDEOYU KIYASLAMAK İSTER MİYİZ?"

Sefo'nun yorumuna cevap veren Beydemir ise şunları yazdı: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" Atışmaya devam eden Sefo ise son olarak "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki 'sen keksin' kanka" cevabını verdi. Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.

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