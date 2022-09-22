12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'in görüntüleri olay oldu... Rapçi Sefo ve Ufuk Beydemir arasında 'prim' tartışması....

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Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi.

Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR SEN DE 'PRİM' DİYORSUN"

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

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"ŞARKIMLA O KULAK KANATAN VİDEOYU VİDEOYU KIYASLAMAK İSTER MİYİZ?"

Sefo'nun yorumuna cevap veren Beydemir ise şunları yazdı: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" Atışmaya devam eden Sefo ise son olarak "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki 'sen keksin' kanka" cevabını verdi. Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.