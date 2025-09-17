×
12 dev adam kutlamada!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 07:59

EuroBasket 2025’i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı önceki akşam İstanbul Bebek’teki kutlama gecesinde buluştu. Renkli anlara sahne olan organizasyona spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

En iyi şekilde temsil ettiler

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyunculara övgüler yağdırdı: “Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk ve dua ettik. Bu gururu bize tattırdılar. Bizi bu seviyeye çıkardılar ve en iyi şekilde temsil ettiler. Canı gönülden tebrik ediyorum hepsini.”

Bir dahaki sefere

Milli takımın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry ile objektife yansıdı. Ünlü basketçi, “Bu güzel yolun başlangıcı oldu bizim için. Çok istedik ama olmadı. Bir dahaki sefere artık” dedi.

Ülkeyi kenetlediler

Cedi Osman, geceye eşi Ebru Şahin ile katıldı. Şahin “Çok büyük gurur, çok güzel ve heyecanlı bir serüven oldu. Başardıkları şey çok büyük, bütün ülkeyi kenetlemeleri çok güzeldi” dedi. Cedi Osman ise altın madalyayı çok istediklerini açıkladı: “Umarım önümüzdeki senelerde daha başarılı olup ülkemize altın madalyayı getiririz.”

Sesim çok kısık

Basketbol milli takımının baş antrenörü Ergin Ataman da kutlamaya katıldı. Ataman, “Federasyon bir yemek düzenledi, katıldık. Sesim çok kısık. Kendinize iyi bakın ve iyi akşamlar” dedi.

Biraz üzgün ve mutluyuz

Eski basketbolcu Nedim Yücel ile oyuncu sevgilisi Zeynep Beşerler, geceye katılanlar arasındaydı. Beşerler, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Herkes biraz üzgün, biraz mutlu. Birincilik bekleniyordu ama ikincilik de şahane. Alın teriyle kazanılmış bir ikincilik bu. Yıllar sonra büyük bir gurur yaşadık, gözyaşlarımız sel oldu.”

