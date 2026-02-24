12 bin kişiye iftar vermişti... ' Benim yaptığım denizde damla bile değil'

Haberin Devamı

Art arda yaptığı yardımlarda adından söz ettiren Tilbe, herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini söyledi:

“Dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil.”

Tilbe, muhabirlerin “Arabanızda içinde para olan zarflar taşıdığınız ve yardıma muhtaç kişilere dağıttınız doğru mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Öyle şeyler yok. Her insanın yardımı olur da bunları konuşmaya gerek yok.”

GAZZE'YE ÇADIRKENT

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadırkentin kurulumu şubat ayının ilk haftası başladı. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı:

“Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek.”