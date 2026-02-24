×
12 bin kişiye iftar vermişti... ' Benim yaptığım denizde damla bile değil'

Ocak ayında Kudüs Gönüllüleri Derneği’nin Gazze’deki çadırkent projesine 300 bin dolarlık yardımda bulunan ve her ay bir konserinin gelirini çadırkentin gıda ihtiyacı için derneğe bağışlama kararı alan Yıldız Tilbe, 12 bin kişiye iftar verdi.

Art arda yaptığı yardımlarda adından söz ettiren Tilbe, herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini söyledi:

“Dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil.”

Tilbe, muhabirlerin “Arabanızda içinde para olan zarflar taşıdığınız ve yardıma muhtaç kişilere dağıttınız doğru mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Öyle şeyler yok. Her insanın yardımı olur da bunları konuşmaya gerek yok.”

GAZZE'YE ÇADIRKENT    

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadırkentin kurulumu şubat ayının ilk haftası başladı. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı:

Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek.”

