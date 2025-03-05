'Ayrılık' iddialarına açıklama geldi... 11 yıllık evlilik bitiyor mu?

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SAADET Işıl Aksoy, 2014 yılında işinsanı Pamir Kıraner’le hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu evlendikten sonra eşiyle Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan’ı kucaklarına almıştı. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı. Ancak Türkiye’ye dönüşün Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner evliliğinde kriz yarattığı ve çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.