'Ayrılık' iddialarına açıklama geldi... 11 yıllık evlilik bitiyor mu?

Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 08:17
Geçen aylarda Amerika’dan Türkiye’ye dönen Saadet Işıl Aksoy, eşi Pamir Kıraner’le evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasını doğruladı. Ünlü oyuncu “Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok” diye konuştu.
SAADET Işıl Aksoy, 2014 yılında işinsanı Pamir Kıraner’le hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu evlendikten sonra eşiyle Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan’ı kucaklarına almıştı. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı. Ancak Türkiye’ye dönüşün Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner evliliğinde kriz yarattığı ve çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.KIZIMIZ İÇİN DÖNDÜK
Ünlü oyuncu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı. Henüz açılan bir boşanma davası olmadığını dile getiren Saadet Işıl Aksoy
şöyle konuştu: “Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye’ye döndük. Türkiye’ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”