11 yıllık evliliği kısa süre önce bitmişti... Aşkın ilk fotoğrafı!

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Kerem adında bir çocuğu olan Beşerler, ayrılığın ihanet yüzünden olduğunu iddia etmiş ve eski eşinin tasarımcı Ayşegül Kuru ile aşk yaşadığını ima etmişti.

Emir İçgören önceki akşam Bebek’te bir mekânda Ayşegül Kuru ile görüntülendi.

İkili, flaşların patlamasıyla bir anda panik yaşadı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayşegül Kuru görüntülenmek istemezken, Emir İçgören hemen masadan kalkarak oradan uzaklaştı.

Bir süre mekânın dışında telefonla konuşan İçgören, çareyi tekrar sevgilisinin yanına gitmekte buldu. Kameralardan rahatsız olan ikili, eğlenceye mekânın iç kısmında devam etti.

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BEN DE BASINDAN ÖĞRENDİM!



Oyuncu, iş insanı Emir İçgören ile 2013 yılında nikâh masasına oturmuş ve Kerem adında bir oğulları olmuştu.

10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan çift geçtiğimiz nisan ayında boşandı.

Beşerler, eşi Emir İçgören’in kendisini aldattığına dair iddialar sorularına ise şu cevabı verdi: “Ben de basından öğrendim. Doğruluk payını muhatabına sormak lazım.”