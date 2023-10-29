100’üncü yıla bir marş daha

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TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için yapılan marşlara bir yenisini de Kelebek yazarı Savaş Özbey ekledi. Özbey, müzisyenler Berkay Şenol ve Şahin Kurnaz’ın desteğiyle kaydedilen “Yeni Yüzyıl Marşı”nın nasıl ortaya çıktığını bugünkü köşe yazısında anlattı:

ESER SAHİPLERİNDEN BÜYÜK DESTEK

“Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için sayısız beste yapıldı. Ben de kendi 100’üncü yıl marşımı tasarladım. ‘Aşk Kazası’ şarkısına yeni baştan söz yazdım. İzin istemek için eser sahiplerine ulaştım.”



“Berkay Şenol ve Şahin Kurnaz izin vermekle kalmadı, ‘Gel biz sana bunun müziğini de yapalım’ dedi. Sabahlara kadar çalıştılar. Stüdyo kiralandı, koro kuruldu. Ortaya bu marş çıktı.”