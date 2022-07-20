100 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşuyor

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Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.



Gazapizm ve Şallıel önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü rap’çi şu açıklamayı yaptı: “Böyle bir projeyi uzun zamandır

hayal ediyordum. Özellikle Orhan Şallıel ile çalışmayı istiyordum.



Kendi orkestramla konserlerde çalıyorum ama 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla sahne almak heyecan verici.” Şallıel de “Bu, Türkiye’de ilk kez yapılacak ve dünyada da az örneği olabilecek bir proje” dedi.