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100 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşuyor

#Gazapizm#Orhan Şallıe#Senfoni Orkestrası
100 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşuyor

Gazapizm, 100 kişilik senfoni orkestrası ile 6 Ağustos’ta İstanbul’da sahne alacak. Orhan Şallıel şefliğindeki orkestra rap ve klasik müziği bir araya getirecek.

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Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

Gazapizm ve Şallıel önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü rap’çi şu açıklamayı yaptı: “Böyle bir projeyi uzun zamandır
hayal ediyordum. Özellikle Orhan Şallıel ile çalışmayı istiyordum.

Kendi orkestramla konserlerde çalıyorum ama 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla sahne almak heyecan verici.” Şallıel de “Bu, Türkiye’de ilk kez yapılacak ve dünyada da az örneği olabilecek bir proje” dedi. 

100 kişilik senfoni orkestrasıyla buluşuyor

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#Gazapizm#Orhan Şallıe#Senfoni Orkestrası

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