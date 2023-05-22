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Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Geçici Konaklama Merkezi’nde barınan depremzedeleri ziyaret eden Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, Serkan Aydın ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimler, Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtıp, çocuklarla oyunlar oynadı.

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Etkinliğin öncüsü Züleyha Ortak, “Her geldiğimizde farklı yerlerde farklı alanlarda kardeşlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sevgili Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte katıldı. Adem Kılıççı, Serkan Aydın, Tuğba Yağan ile değerli isimleri alıp buraya geldik. Bizler neredeyse 100 gündür sahadayız” dedi.