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100 gündür sahadayız

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay
100 gündür sahadayız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 08:52

İletişim Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine gelen ünlü isimler, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu ve onlara moral verdi.

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Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Geçici Konaklama Merkezi’nde barınan depremzedeleri ziyaret eden Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, Serkan Aydın ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimler, Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtıp, çocuklarla oyunlar oynadı.

100 gündür sahadayız


Etkinliğin öncüsü Züleyha Ortak, “Her geldiğimizde farklı yerlerde farklı alanlarda kardeşlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sevgili Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte katıldı. Adem Kılıççı, Serkan Aydın, Tuğba Yağan ile değerli isimleri alıp buraya geldik. Bizler neredeyse 100 gündür sahadayız” dedi.

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100 gündür sahadayız

 

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay

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