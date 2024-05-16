10 kilo veren Demet Akalın karın kaslarını sergiledi!

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Şarkıcı Demet Akalın kısa sürede 10 kilo verdiğini açıkladı. Klip çekiminden sonra kilo vermeye karar veren Akalın, bayramda çalışmadığını ve operasyon geçirdiğini söyledi;

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsur kilo gitti."

Kısa sürede yıllar önceki formuna kavuşan Akalın, fit görüntüsünü gözler önüne serdi. Ayna karşısına geçip poz veren şarkıcı, karın kaslarını gösterdi.

Liposuction yöntemiyle yağlarından kurtulan Akalın, 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek' dedi.

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Onlar da zayıfladı...



İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Ünlü oyuncu 1.5 ayda 10 kilo verip 30 cm inceldi!

Fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçen Janset 1.5 ayda 10 kilo verdi ve 30 cm inceldi.

Janset, zayıflamak için Şişli’deki bir güzellik merkezinin kapısını çaldı. Ünlü oyuncu, “Sigarayı bıraktım ve menopoza girdim. Bu süreçte 21 kilo aldım” dedi.

“Spor yapıyorum ama 50 yaş sonrası metabolizma yavaşladığı için tam etkili olmuyor” diyen oyuncu, karın ve bel bölgesine yönelik uygulamalarla zayıfladı.

45 günde 10 kilo veren Janset, ayrıca 30 cm inceldi. “Bir türlü gitmiyor” dediği göbeğinden de kurtulan Janset, eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

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Zara verdiği 9 kilonun sırrını açıkladı

Zara, 9 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kilo verme sürecini şu sözlerle anlattı:

“D vitaminini damla olarak öğlen zamanı ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmeği evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız

Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın. Daha iyi sindirim için. Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum.

Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda. En önemlisi de stres. Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum.

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Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin. E ben nasıl kilo vermeyeyim.”

Ünlü oyuncu 72 kilo verdi, görenler tanıyamadı!

138 kiloya çıktıktan sonra mide küçültme ameliyatı olan oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı.

72 kilo veren oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu, değişiminin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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'Ameliyat yok, sağlıklı yaşam'

40 kilo veren ve fit görüntüsü ile dikkat çeken usta sanatçı Halil Ergün, hakkında çıkan ‘Obezite ameliyatı oldu’ iddialarına yanıt verdi.

Halil Ergün; “Doktoru bulsunlar. Hangi doktor beni ameliyat etmiş? Ben mide ameliyatı falan olmadım. Zayıfladığım için çok memnunum. Siz de yapın. Hiç öyle ameliyat falan yok. Kıskanmayın!” dedi.

Seksenler, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, İkinci Bahar gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Baştan’ın son hali görenleri şaşırttı.

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Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Instagram hesabına yeni bir karesini “Yeni bir yolculuk, yeni bir heyecan daha” notuyla yükledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü isme sosyal medyada ‘Ne güzel zayıflamışsınız’, ‘Yine çok güzelsin’, ‘Yeni bir efsaneye mi dönüşüyor birisi’, ‘Çok güzel olmuşsun’ gibi yorumlar yapıldı.





Ünlü oyuncu en son evliliğinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi"

Sihirli Annem'in Cem'i 30 kilo verdi

Sihirli Annem bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı.

Cem karakteri ile hafızalara kazınan Buğra Özmüldür, dizinin ardından ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Yeni bir projede yer almayan ve astrolojiye de ilgisi olduğu bilinen Özmüldür, son haliyle gündem oldu.

Şimdilerde çevirmenlik yapan ve senaryolar yazan 32 yaşındaki Özmüldür 30 kilo verdi. Özmüldür'ün yeni hali sevenlerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisiyle kariyer yolculuğuna başlamış 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle de ününe ün katmıştı.

En popüler olduğu dönemde diziden ayrılan ve meslek hayatında yaşadığı sorunları aşamayan Kural psikolojik olarak yıpranmıştı.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zor günler atlatan oyuncu önce saç ektirmiş daha sonra da setlere geri dönmüştü. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi.

Eski fit haline kavuşan Kural sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "2023 model Arda Kural" notunu düştü.

Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.

93 kilo verdi

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 beden oldu

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 yılda 40 kilo

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

Eski halinden eser yok

Hamdi Alkan da 60 kilo vererek bambaşka birine döndü. Fazla kilolarından kurtulan Alkan imajını da değiştirdi. Ünlü ismin bir dönem kilolarıyla başı dertteydi.

'Şişmanların yatacağı yer yok'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 kilo verdi

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 ayda 40 kilo

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

Sıkı diyet

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Görenler tanıyamadı

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...