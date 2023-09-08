10 gün önce taburcu olmuş... Cem Büyükhanlı'nın sır ölümü!

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Cem Büyükhanlı’nın babası, köpeğiyle yalnız yaşayan oğlunu aradığında ulaşamadı.

Bunun üzerine yakınlarından eve giderek oğlunu kontrol etmelerini istedi. Kapıyı kimse açmayınca çilingir çağırıldı.

Ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri Büyükhanlı’nın öldüğünü belirledi. Ünlü ismin, cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cem Büyakhanlı’nın bundan 10 gün önce bir hastanede akciğer tedavisi görerek taburcu edildiği belirtildi.

Bennu Gerede, eski eşini sosyal medya hesabından şu sözlerle andı:

“Ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun.”