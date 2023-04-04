'10 bin 500 TL'lik kira 55 bin TL olsun' Tamer Karadağlı mı haklı, ev sahibi mi?

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KİM HAKLI?

Oyuncu Tamer Karadağlı, hakkında icra takibi başlatan ev sahibini deprem fırsatçılığıyla suçladı:

“Oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelini 55 bin TL’ye çıkarmak istemektedir. Mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerine örnek teşkil etmesi için bu zammı asla yapmayacağımı ve hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.”

İlk bakışta Tamer Karadağlı sonuna kadar haklı. Kirayı beş katından fazla artırmak da ne demek? Hangi akla, hangi vicdana sığar böyle bir artış?

Neyse ki mağdur olan kiracıyı koruyan kanunlarımız var.

Ama diğer taraftan ev sahiplerinin şeytanlaştırılmasına karşıyım.

Tamer Karadağlı özelinde konuşmuyorum. Belki yıllarca dişinden tırnağından artırıp bir mülk sahibi olmuş o ev sahibi. Belki tek geliri oradan aldığı kira.

O evi almayıp döviz olarak bir kenara koysa belki de ikiye-üçe katlanacaktı parası.

Her şeyin fiyatı katlanırken mülk sahibi olduğu için kimse zarar etmek istemez.

Zaten ev sahibinin avukatı Yasemin Kumbaracıbaşı da karşı tarafı fırsatçılıkla suçluyor.

Karadağlı’nın Göktürk’te oturduğu lüks sitede 2+1 evlerin kirasının 50 bin lira olduğunu söyleyen avukat, Karadağlı’nın kendi sahip olduğu gayrimenkullerde oturmak yerine rayicinin beş kat altında bir evde oturarak hak gaspı yaptığını söylüyor:

“Müvekkilimi deprem ve ekonomik kriz fırsatçısı gibi konumlandırması, haksız menfaat temin etme peşinde, kötü niyetli biri gibi lanse etmesi sebebiyle Tamer Karadağlı’nın bize göre ajitasyon olan açıklamalarına karşı cevap hakkı doğmuştur.”

Olaya bu açıdan bakınca da ev sahibi haklı görünüyor. Kendi mülkünde oturmayacaksın, başkasının evinde rayiçlerin çok altındaki bir kira ömür boyu devam etsin isteyeceksin...

Bakalım mahkeme ne karar verecek...