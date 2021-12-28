1 yıllık kirasını ben ödeyeceğim

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Çocuğun tedavisi sürerken babası Hüseyin Ateş iki kötü haber daha almış; hem işten atılmış hem de ailesiyle oturdukları evden çıkarılmıştı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Yaşananlardan sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Akalın, ailenin 1 yıllık ev kirasını ödemek istediğini açıkladı: “Kime şikâyet etsek ki, bilemedim. Ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden, ben 1 senelik kirasını öderim. Sayın Şahin altında kalmaz, yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz! Hem suçlu hem güçlü. Yazık size.”