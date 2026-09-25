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1 yıl sıra beklemişti... 8 bin Euro'luk çantasına kavuştu: Kendim alıyorum, kendim takıyorum

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#Demet Şener#Alışveriş#Almanya
1 yıl sıra beklemişti... 8 bin Euroluk çantasına kavuştu: Kendim alıyorum, kendim takıyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:53

Demet Şener, 1 yıl sıra beklediği Hermès çantasına kavuştu. 8 bin Euro’luk çantayı almak için 1 günlüğüne Almanya’ya gidip dönen ünlü manken, “Başkasının almasını beklemiyorum. Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Kendimle gurur duyuyorum” dedi.

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ALMAK İÇİN 1 YIL BEKLEDİ

 Demet Şener, uğruna 1 yıl sıra beklediği dünyaca ünlü moda devi Hermès’in ikonik Mini Kelly modeli çantasını almak için 1 günlüğüne Almanya’ya gitti. Alışverişini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen ünlü manken önceki gün Bebek’te görüntülendi.

ABİMİN EŞİ SIRAYA GİRDİ

Şener, 8 bin Euro’luk (446 bin lira) çantayla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“O markayı bilenler bilir, almak için sıraya giriyorsunuz. Abim orada yaşadığından, eşi benim için sıraya girdi. 1 sene sonra çıktı çanta. Zaten normali bu. Abimleri görmek için de bahane oldu.”

1 yıl sıra beklemişti... 8 bin Euroluk çantasına kavuştu: Kendim alıyorum, kendim takıyorum

KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Yıllardır çalıştığını ve ihtiyaçlarını kendi kazancıyla karşıladığını dile getiren Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Böyle bir imkânım var. Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Başkasının almasını beklemiyorum. Bu yaşta çalışıyor olmak çok güzel. Kendimle gurur duyuyorum.” 

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#Demet Şener#Alışveriş#Almanya

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