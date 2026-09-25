1 yıl sıra beklemişti... 8 bin Euro'luk çantasına kavuştu: Kendim alıyorum, kendim takıyorum

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ALMAK İÇİN 1 YIL BEKLEDİ
Demet Şener, uğruna 1 yıl sıra beklediği dünyaca ünlü moda devi Hermès’in ikonik Mini Kelly modeli çantasını almak için 1 günlüğüne Almanya’ya gitti. Alışverişini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen ünlü manken önceki gün Bebek’te görüntülendi.
ABİMİN EŞİ SIRAYA GİRDİ
Şener, 8 bin Euro’luk (446 bin lira) çantayla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:
“O markayı bilenler bilir, almak için sıraya giriyorsunuz. Abim orada yaşadığından, eşi benim için sıraya girdi. 1 sene sonra çıktı çanta. Zaten normali bu. Abimleri görmek için de bahane oldu.”
KENDİMLE GURUR DUYUYORUM
Yıllardır çalıştığını ve ihtiyaçlarını kendi kazancıyla karşıladığını dile getiren Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Böyle bir imkânım var. Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Başkasının almasını beklemiyorum. Bu yaşta çalışıyor olmak çok güzel. Kendimle gurur duyuyorum.”