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1 saat bekleyip oyumu verdim! Ünlü isimler sandık başında...

Güncelleme Tarihi:

#Ünlüler Sandık Başında#Ünlüler Oy Verdi#Seçim 2024
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 12:19

İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti.

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İstanbul’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti.

Sanatçı Candan Erçetin, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

Öte yandan komedyen Cem Yılmaz da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrılırken gazetecilere, “Her sene ‘Sandık başında kırdı geçirdi’ diyorlar. Bir şey yaptığım yok” dedi.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

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İbrahim Kutluay da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Saat 11.45'te oyunu kullanmak üzere okula gelen Bubikoğlu, 1290 numaralı sandıkta oy verdi. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" temennisinde bulundu.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

TUĞBA ÖZAY

Sabah ilk işim tabii ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak... Oyunu kullan Türkiye!

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1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

FADİK ATASOY

Haydi sandık başına

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral oyunu kullanmak için Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre kuyrukta bekleyen Oral, oyunu 1283 nolu sandıkta kullanıp okuldan ayrıldı.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

FİLİZ TAÇBAŞ

Ülkem için , memleketim için hayırlısı olsun.

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

FÜSUN ÖNAL

1 saat kuyrukta bekleyip oyumu verdim.
İstanbul'um için...
Ülkem için...
Demokrasi için...
Hayırlı olsun...

1 saat bekleyip oyumu verdim Ünlü isimler sandık başında...

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#Ünlüler Sandık Başında#Ünlüler Oy Verdi#Seçim 2024

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