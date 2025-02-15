'1.69 boyundaki beni Playboy yaptınız'

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Burcu Kirman ile geçen hafta birlikteliğini noktalayan oyuncu, sosyal medyadan kendisine yapılan ‘çapkın’ yakıştırmalarına şu cevabı verdi:



“47 yaşında, 1.69 boyunda beni nasıl Playboy yaptınız? Kalbim her zaman dolu. Çocuğum, hayvanlarım, dostlarım var. İlişkilerim kısa sürmedi. Sadece biri kısa sürdü. Ben hoş, klas, aklı başında, kaliteli kadınlarla oluyorum. Gencim, bekarım ve iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor.”



Şakrak, ayrıldığı sevgilisi Burcu Kirman’ın sosyal medyada yazdığı sitem dolu sözleri üzerine almadığını sözlerine ekledi: “Benimle ilgili olduğunu zannetmiyorum ama doğru söylemiş kız.” (Deniz BOY)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yerde mumları üfledi

33 yaşına basacak olan İdo Tatlıses’e Atakan Arslan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Arslan ve ailesi, Tatlıses’in evine giderken yanlarında pasta da getirdi. Mutfakta hazırlık yapan İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, talihsiz bir kaza geçirdi ve pastayı yere düşürdü. O anlarda mutfağa gelen İdo Tatlıses, şaşkınlık yaşadı. Şarkıcı, eşi ve çocukları ile yerde pastasının üzerindeki mumları üfledi. Atakan Arslan ise o anları Instagram’da paylaştı.

Bize her gün sevgililer günü

Tolga Sarıtaş önceki gün Arnavutköy’deydi. Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında “Bize her gün Sevgililer Günü. Bu bir gün ile kalmamalı” dedi.

Sarıtaş, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eşi Zeynep Mayruk’un gülüşünü övmesi hakkında şunları söyledi: “Evet böyle bir şey söylemiştim. Aramızda kıskançlık da olmaz.” Oyuncu, “Babalık düşünceniz var mı?” sorusuna ise “Evlenmeden önce babalık için kısmet diyordum, şimdi de çocuk için kısmet diyorum. Çocukları kim sevmez ki?” cevabını verdi. (Behlül AYDIN)

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Berlin’de kapalı gişe

Gaye Su Akyol, Berlin’in prestijli opera binalarından Komische Oper’in davetiyle hayata geçirdiği “Consistent Fantasy Is Reality” (İstikrarlı Hayal Hakikattir) müzikaliyle seyirciyle buluştu.

Şarkıcının hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı eser, üç gece sahnelendi. 8 farklı milletten 40’tan fazla opera sanatçısının Akyol’un eserlerini Türkçe seslendirdiği müzikal, bugün ve yarın Heimathafen Neukölln’de sahneye taşınacak.

Mısır’da reklam yıldızı

İtalya’da yaşayan Can Yaman’ın şöh-reti Mısır’a ulaştı. Oyuncu, ülkenin en büyük gıda şir-ketlerinden birinin marka yüzü oldu.

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Markanın reklam filmi çekimi için Kahire’ye giden Can Yaman, kamera karşısına geçmeden önce şehir turuna çıktı, Piramitler’i görüp ata bindi.

14 Şubat gelince beni postalıyorlar

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Melisa Döngel, 14 Şubat Sevgililer Günü’yle ilgili sorular üzerine espri yaptı: “Yalnızım şu an. Hayatımda kimse yok. Galiba 14 Şubat gelince beni postalıyorlar!”

Özel günlerde kendisine sürpriz yapılmasından çok hoşlandığını da söyleyen ünlü oyuncu, “Özel günlerde hediye almayı da vermeyi de severim” diye konuştu. ( Behlül AYDIN)