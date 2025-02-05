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1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk!

Güncelleme Tarihi:

#Derya Şensoy#Yağız Can Konyalı#Cansu Dere
1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:02

İşadamı Celal Can Algül ile nikâh masasına oturması beklenirken 4 yıllık birlikteliğini bitiren Derya Şensoy yeni bir aşka yelken açtı.

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34 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez gönlünü genç meslektaşı Yağız Can Konyalı’ya (30) kaptırdı.

Ünlü çiftin yaklaşık 1.5 aydır aşk yaşadığı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk

38. yaşına ailesiyle girdi

Hande Soral, 38’inci yaş gününü ailesiyle kutladı. Soral’a bu özel gününde eşi İsmail Demirci, oğlu Ali, ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral eşlik etti.

Oyuncu, doğum günü pastasındaki mumları eşi ve oğlu ile üfledi. Bedirhan Soral, “Mutlu yıllar ablam” derken, Bensu Soral da sarıldıkları kareyi “O benimdir o benim” notuyla paylaştı.

1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk


Ayrılalı çok oldu

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Cansu Dere, önceki gün Etiler’de objektife takıldı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldığı haberlerine yanıt veren oyuncu, “Doğrusu hakkında açıklama yaptım. Ben ayrılalı çok oldu. Bilgi karışıklığı oldu, biz de düzelttik” dedi. (Deniz BOY)

1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk


18 yıl sonra ekrana döndü

Cem Özer 18 yıl aradan sonra “Gece Rutini” adlı programla ekrana döndü. Lazzoni Hotel’de yapılan çekim öncesinde konukları Armağan Çağlayan ve Gülben Ergen’le muhabirlerle sohbet eden Özer “Eski eşiniz Nurgül Yeşilçay’ı konuk alsanız ona ne sorardınız” sorusuna “Benimle neden evlendin diye sorardım” yanıtını verdi. ))(Sayit DURMAZ)

1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk

 

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#Derya Şensoy#Yağız Can Konyalı#Cansu Dere

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