1.5 aydır birlikteler.... Sürpriz aşk!

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34 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez gönlünü genç meslektaşı Yağız Can Konyalı’ya (30) kaptırdı.

Ünlü çiftin yaklaşık 1.5 aydır aşk yaşadığı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

38. yaşına ailesiyle girdi

Hande Soral, 38’inci yaş gününü ailesiyle kutladı. Soral’a bu özel gününde eşi İsmail Demirci, oğlu Ali, ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral eşlik etti.

Oyuncu, doğum günü pastasındaki mumları eşi ve oğlu ile üfledi. Bedirhan Soral, “Mutlu yıllar ablam” derken, Bensu Soral da sarıldıkları kareyi “O benimdir o benim” notuyla paylaştı.

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Cansu Dere, önceki gün Etiler’de objektife takıldı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldığı haberlerine yanıt veren oyuncu, “Doğrusu hakkında açıklama yaptım. Ben ayrılalı çok oldu. Bilgi karışıklığı oldu, biz de düzelttik” dedi. (Deniz BOY)

Cem Özer 18 yıl aradan sonra “Gece Rutini” adlı programla ekrana döndü. Lazzoni Hotel’de yapılan çekim öncesinde konukları Armağan Çağlayan ve Gülben Ergen’le muhabirlerle sohbet eden Özer “Eski eşiniz Nurgül Yeşilçay’ı konuk alsanız ona ne sorardınız” sorusuna “Benimle neden evlendin diye sorardım” yanıtını verdi. ))(Sayit DURMAZ)