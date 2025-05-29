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Ünlü şarkıcı Şimal'in durumu kritik

Güncelleme Tarihi:

#Şimal#Kanser#Beyin Ölümü
Ünlü şarkıcı Şimalin durumu kritik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 17:50

4 yıldır kanserle mücadele eden ve durumu kötüye giden Şimal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu. 2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'in durumu kötüye gitti. 39 yaşındaki şarkıcı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Şimal'in durumu kritik.

Ünlü şarkıcı Şimalin durumu kritik

SON PAYLAŞIM DOĞUM GÜNÜNDE

Şimal son paylaşımını doğum günü olan 25 Nisan'da yapmıştı:

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"Bugün benim doğum günüm!
Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!
Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.
Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla ,cesaretle yazacağım!
İyi ki doğdum ,
Kendime: “İyi ki vazgeçmedin.”
Hayata: “Daha yeni başlıyoruz.”
Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"

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#Şimal#Kanser#Beyin Ölümü

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