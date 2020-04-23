Ne izleyecek, ne dinleyeceksiniz? Evde çocuğunuzla nasıl kaliteli vakit geçireceksiniz? İyi sofralar için püf noktaları neler? Şimdi nasıl eğleneceksiniz? Bu süreçte kendinizi daha iyi nasıl hissedeceksiniz? Tüm bu soruların cevabı, işinde uzman ve deneyimli Hürriyet Hafta Sonu ekibinin hazırladığı bu ekte.

24 Nisan’dan itibaren her cuma

Tiyatrodan sinemaya, müziğe, çocuklu hayattan ilişkilere, yemekten kişisel bakıma pek çok konuda gerekli bilgiler, püf noktaları, en iyi öneriler… Nerede olursanız olun hayatınızı dolu dolu yaşayabilmeniz için hayat dolu bir rehber: Hürriyet Cuma.